Hace unos días Laura Bozzo expresó que no se lleva nada bien con Irina Baeva y que siente que la actriz rusa “no nos inspiras a mí me denigras como mujer”.

“¿Cuál es la inspiración Irina? ¿El haberte metido y destruido una familia? Mi reina acá dice (en el comunicado) que piensas que tiene miedo de lo que opinen las redes sociales, no. Muchas mujeres como yo que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de las causas de la mujer no nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres inspiración para ninguna mujer.

Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotras no nos inspiras a mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, expresó Laura Bozzo.

Luego de estas fuertes declaraciones de Laura Bozzo, la pareja de Gabriel Soto decidió responderle.

“No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos yo creo de Televisa, nunca jamás me ha dicho nada en persona entonces pues yo creo que como te digo tomar las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo”, dijo la actriz rusa.

Irina Baeva y Laura Bozzo se encontraron y tuvieron tenso momento

Después de este estos dime y diretes ha aparecido una foto en la que se puede ver que ellas no se llevan bien.

La imagen es de hace años y es una selfie de Chantal Andere. En ese momento, Irina Baeva recién iniciaba su relación con Gabriel Soto.

Gabriel Soto sorprendió a todos con declaraciones sobre Irina Baeva

Cuando en el programa de radio “Todo para la mujer” entrevistaron a Gabriel Soto, él no dudó en tener más de un halago hacia su pareja.

“Ella [Irina Baeva] como buena actriz, es eso, es un reto actoral y hacer de una hasta psicópata loca, desquiciada, no es fácil como actor. Entonces, fueron escenas muy desgastantes para ella”, dijo el actor mexicano de 44 años. “No es porque sea mi pareja, pero es una gran actriz, tiene mucha madera”, agregó.