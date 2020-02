Selena Gomez se relaja con un diminuto traje para mostrar su tatuaje en el derrier [FOTOS]

Selena Gómez desde pequeña conquistó con su belleza y talento, siendo parte de la exitosa serie juvenil "Hechiceros waverly place" de Disney, llevándola a la fama e incursionar como cantante.

A sus 27 años ha demostrado ser una de las jóvenes más valientes y ahora que se siente renovada, desde su cuenta de Instagram se impuso con atrevida foto donde lució su lado más sexy, mostrando su nuevo tatuaje en su derrier.

La joven durante sus últimos años, tuvo una relación sentimental con el famosos cantante Justin Bieber, generado diferentes reacciones en el público por el polémico romance que muchos de sus seguidores lo consideraban como "tóxico".

Aunque fueron una de las parejas más queridas en su momento, el desenlace se dio de un momento a otro donde luego el estadounidense se comprometió con Hailey Bieber y en la actualidad están casados.

Selena Gómez y su tatuaje

La artista desde sus redes sociales asombró a sus fanáticos al revelar una imagen donde se la ve posando su esbelta figura y sin miedo mostraba un tatuaje en su derrier.

A pesar de sorprenderse los usuarios no dudaron en halagarla por verla con un traje de baño color negro y más bella que nunca. Entre los comentarios que se registró indicaban: “You have become a very beautiful woman” “U look so good wth that weight on” “Some day she will regret her tattoos”.

Canciones de Selena Gómez "Rare"