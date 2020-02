Joe de ‘You’ se convertirá en papá por primera vez en la vida real

¡No solo será padre en 'You', también lo será en la vida real! Penn Badgley, el protagonista de la serie de Netflix, tendrá a su primer hijo. La encargada de confirmar esta hermosa noticia fue su esposa, Domino Kirke, a través de su cuenta personal de Instagram.

La joven cantante británica compartió una foto en Instagram donde muestra su pancita grande y mencionó que está muy feliz, luego de haber sufrido dos abortos espontáneos.

“En el camino otra vez. El embarazo después de la pérdida es otra cosa. Después de dos abortos espontáneos seguidos, estábamos listos para llamarlo. Dejé de confiar en mi cuerpo y comencé a aceptar el hecho de que había terminado”, fueron las palabras que escribió la esposa del actor.

Kirke, quien es asistente de parto, señala que aunque lo haya visto todo, cuando las cosas nos sucede a nosotros, todo cambia.

“Lo he visto y escuchado todo. Se necesita todo lo que tengo para separarme amorosamente de las pérdidas por las que he estado presente y estar en mi propia experiencia”, se lee en su posteo.

“Cuando estaba embarazada a los 25 años, no sabía nada. No tuve comunidad. Me zambullí felizmente inconsciente sobre el nacimiento y sus misterios. Ahora, con 10 años de experiencia para aprovechar, atesoro mi comunidad biológica y el conocimiento que tengo. Ya nos estás enseñando cómo permanecer en el día de una manera que nunca hemos tenido que hacer, pequeña. Gracias”, agregó la joven de 36 años.

Cabe recordar que, Dominio Kirke se convirtió en madre por primera vez en 2009 fruto de su relación con el músico Morgan O’Klane. Y ahora, luego de tres años de casada con Penn Badgley, se encuentra esperando a su segundo bebé, el primero junto a su esposo.