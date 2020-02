Al Pacino se cayó a sus 79 años en la alfombra roja de los BAFTA [FOTOS]

Al Pacino recordado por sus exitosos personajes en la industria del cine de Hollywood con su recordado personaje en 'El Padrino' y 'El Irlandés' asustó al público de los premios BAFTA al caerse mientras se dirigía hacia el Royal Albert Hall.

El intérprete perdió el equilibrio en la alfombra roja de Londres cuando unos minutos antes estaba posando con su novia Meital Dohan, quien al verlo en el piso lo ayudó a levantarse rápido.

Al Pacino en los BAFTA junto su novia

El intérprete llegó al evento luciendo un traje de lunares de negro y blanco con una corbata negra, con unos lentes oscuros y un abrigo azul marino, mientras su novia deslumbró con un vestido de estampado negro y naranja con un escote y abertura en su pierna.

El artista asistió a la presentación siendo nominado como Mejor Actor de Reparto por su personaje de Jimmy Hoffa en The Irishman, enfrentándose a Brad Pitt (Once Upon A Time), a Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes) y Joe Pesci (The Irishman).

Caída de Al Pacino

Al Pacino felizmente no tuvo ninguna fractura y lo tomó con humor el accidente, por ello, levantó sus brazos con un gesto a la prensa que estaba bien. Luego del hecho llegó a posar ante los lentes de la cámara, ofreciendo diversas entrevistas.

Foto: Infobae

Foto: Infobae

Foto: Infobae

A su vez, el actor durante su entrevista con los medios no descartó trabajar de nuevo con Robert De Niro. “Es genial, lo que pasa con Robert es que puedes hacer cualquier cosa. Ese es el placer que tengo de trabajar con él”.

Películas de Al Pacino - 'El Irlandés'