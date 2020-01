Daniela Romo a sus 60 años conmueve al contar por qué nunca tuvo hijos [FOTOS]

Daniela Romo es una de las mujeres más queridas y consagradas de México por su talento en la actuación de exitosas producciones en novelas, cine y teatro, cautivando también con su melodiosa voz.

La mexicana siendo una de las grandes exponentes, a sus 60 años sigue conquistando a sus fans, sin embargo, conmovió con su testimonio al revelar la verdadera razón por qué no es madre.

¿Por qué Daniela Romo no fue mamá?

La intérprete con una carrera artística de más de 40 años durante una entrevista a El Universal confesó detalles del motivo de su decisión al no convertirse en mamá.

"Yo fui hija de madre soltera y mi mamá es un ser grandioso que amo en mi vida porque me dio todo, y me sacó adelante a mí y a mi hermana, y la verdad es que yo lo decidí (no ser madre) cuando pensé que no quería repetir patrones".

Pues, la conductora de televisión antes de querer tener un hijo, tenía una prioridad para que pueda cumplir como madre. "No nada más porque yo quisiera tener a un hijo lo iba a tener, porque no es una cosa de 'quiero esto', no es un capricho".

"Siempre pensé que si tuviera hijos, me hubiera gustado tener una familia compuesta y haber tenido un matrimonio increíble, y dos o tres hijos que pudiera ayudarlos a andar en el camino de la vida".

¿A qué se dedica Daniela Ramo a sus 60 años?

La primera actriz continúa imparable a su profesión y entre sus últimas participaciones ocurrió en la telenovela 'En tierras salvajes', así como en la serie Asesinas, sin dejar a un lado su música con su álbum del 2018 Daniela Romo en Hello, Dolly!

Daniela luego de haber enfrentado el cáncer de mama hace nueve años, reflexionó, "cambian tantas perspectivas de vida cuando te da algo así tan fuerte, porque yo sí estuve muy, muy mal".

"Me da mucha tristeza mucha gente que se va, que no tuvo esa misma oportunidad, son momentos en los que dices, 'qué fuerte', porque uno ha recorrido un camino de dolor, de dificultad, de cosas muy difíciles, pero trata de continuar adelante".

Novelas de Daniela Romo 'El manantial'

Canciones de Daniela Romo 'Yo no te pido la luna'