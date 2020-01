Diego Boneta reveló algunos secretos de ‘Luis Miguel, la serie’ [VIDEO]

Netflix nos sorprendió a todos cuando anunció que ya están filmando la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ y que Diego Boneta continuaría protagonizando la bioserie de “El Sol de México”.

Ahora, Netflix publicó un vídeo en el que Diego Boneta revela cuatro secretos de las grabaciones de la primera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’.

En este clip, el actor mexicano de 29 años contó cómo fue que logró sacar la sonrisa similar a la de Luis Miguel, así cómo fue grabar la pelea con Luisito Rey, sobre el auto cayendo al mar y los conciertos.

Los dientes

Diego Boneta narró que él, junto al equipo de producción, probaron muchos métodos para hacer la característica de la dentadura de Luis Miguel y que no pareciera Austin Power.

“Algo que yo había estudiado mucho era la sonrisa... Después de 7 u 8 pruebas se me ocurrió ir con mi ortodoncista, la que me puso brackets. Entonces a Erika (Su médico) se le ocurre ponerme una resina. Lo que se usa para los brackets, pero en lugar de ser en color diente, negra y permanente, aquí (entre su dentadura superior). La tuve no sé, ocho meses y no era algo que me pudiera quitar”, señaló Diego Boneta.

Cuando contaba estos detalles, el actor reveló que en esta segunda temporada van a ver algunas escenas en las que lucirá la misma sonrisa con el diente separado y en otras en las que no.

“Tuvimos que encontrar la mejor manera de resolver eso para no tener que ir todas las noches al dentista a que me lo quiten y me lo pongan”.

“¡Salte de mi vida!”

“El famosísimo ¡Salte de mi vida! Fue total y absolutamente improvisado... Pero en esa escena, en particular, fue muy duro y me salió del alma el ¡Salte de mi vida! Me acuerdo que cuando mencionó (Óscar Jaenada) lo de mi mamá yo estaba furioso y cuando Daniel Krauze, el escritor, vio eso dijo: 'no, eso yo no lo escribí, pero está mil veces mejor. Fue muy padre poder tener esa libertad”, relató Boneta sobre la escena en la que Luis Miguel se pelea muy fuerte con Luisito Rey.

Bobby al volante

Asimismo, Diego Boneta contó que cuando grabaron la escena de las carreras en Acapulco, ellos tuvieron unos pequeños problemas, ya que el actor que interpretaba al joven Roberto Palazuelos no sabía manejar. Por eso, la producción colocó un doble que lo caracterizaron de la misma forma.

Conciertos

El actor que protagonizó Misión S.O.S, también señaló que para grabar los conciertos lo hacían en un foro con 150 personas y no con 50 mil, como es lo que se ve en la serie de Netflix.

“En realidad era un grupo de 150 extras (...) Para mí era realmente como dar un concierto a 150 personas para que la energía pudiera seguir, para que fuera lo más real posible”, finalizó Diego Boneta.