Angelique Boyer en topless impacta con su sensualidad en Instagram [FOTOS]

Angelique Boyer se consagró como actriz y conquistó a los televidentes con su participación en la exitosa telenovela 'Teresa', llevándola a ser parte de otros protagónicos y conociendo el amor junto a Sebastian Rulli.

La francesa quien suele compartir en su cuenta de Instagram detalles de su viaje, generó polémica en las redes por su sensual imagen, llenándose de halagos.

Angelique Boyer y Sebastian Rulli

Una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento y enternecen cada vez que se lucen juntos en un evento o se van de viaje, asombraron al revelar que no viven juntos ni desean casarse, menos tener hijos por el momentos tras un romance de cinco años.

Angelique Boyer en Instagram

Por medio de su plataforma digital, la intérprete ha dejado de ver su lado más sensible y natural, demostrando que es amante de la playa, sol y aventura.

"De niña era de esas imparables que se subía a los árboles andaba en bici a todas partes como si viviera en constantes aventuras, mis rodillas raspadas el cabello despeinado y las uñas sucias me dieron una maravillosa niñez. Mis padres y mi hermano me convencieron de que podía hacer las mismas cosas que los niños y lo intenté sin dudar. No se trata de probarle nada a nadie, solo me divertía".

Angelique Boyer en Topless

La artista a través de sus redes sociales suele demostrar su sensual figura publicando fotografías de su figura en bikini, mientras se encuentra de vacaciones en la playa.

Angelique renovada junto a su novio Sebastian, deslumbró a sus fanáticos al posar en la playa haciendo topless.

Novela de Angelique Boyer - 'Teresa'