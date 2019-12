RBD emociona a sus fans tras reencontrarse 11 años después

Después de 11 años, los integrantes de RBD sorprendieron a sus miles se seguidores tras saber del reencuentro entre Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Poncho Herrera.

Los integrantes de la banda fueron los encargados de publicar este especial momento en las redes sociales.

En la publicación de cada uno podemos ver una única foto donde lucen todos abrazados, tal cual como se dio en su último concierto a manera de nostalgia y alegría.

Como se recuerda, la última reunión entre ellos fue en el 2008.

"Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años No estaban todos juntos que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida", escribió Dulce María en la descripción de su foto.

"El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo , que vivimos una historia única e inolvidable , estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida . Digamos que estamos hechos de nosotros. Gracias Gracias Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno", concluyó la cantante, quien interpretaba a la más rebelde del grupo en la serie juvenil Rebelde.

Anahí subió la foto con un mensaje corto pero emotivo: "Para siempre".

Mientras que Naite Perroni escribió: "Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola ... y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene preci , ni se compara con nada".

"Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo q fuimos y seguiremos siendo siempre, fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo que con lleva por que ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca", continuó.

Por su parte, Alfonso Herrera, solo agregó "11 años después..", y Uckermann señaló: "De otras vidas. Gracias hermanos y hermanas".

Finalmente, Chávez publicó un mensaje que descartó todo tipo de riñas entre ellos.

"6 almas que jamás se separarán. 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Dic 2008- dic 2019", concluyó.

Tras estas publicaciones, los mensajes y entusiasmo de los fans no se hicieorn esperar, quienes preguntaron si esto significaría un posible concierto o planes juntos. ¿Tú qué crees?