Esposo de Thalía envía cariñoso mensaje a su ex y actriz sorprende con su reacción

Tras el éxito de Mariah Carey con “All I Want for Christmas is You”, Tommy Mottola no dudó en enviarle un cariñoso mensaje. Como se recuerda, el productor estuvo casado con la cantante por 5 años. ¡Mira cómo reaccionó Thalía!

Mariah Carey logró colocar en número uno de la lista Billboard su tema que grabó hace 25 años. Es por ello que el empresario decidió felicitarla a través de su cuenta de Instagram.

Este acto logró que los fans de Thalía estén a la expectativa. Grande fue la sorpresa cuando la cantante mexicana terminó opinando en la publicación de su esposo y padre de sus hijos.

La actriz le puso me gusta a la publicación, además de agregar un comentario donde se le ven aplausos.

Como se recuerdas, Thalía y Tommy Mottola son consideradas una de las parejas más estables del medio.

Cabe señalar que hace unos meses, Mariah Carey reveló que en su matrimonio con Tommy Mottola no la pasó muy bien.