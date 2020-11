Maradona no dejará ninguna herencia a sus hijas,¿por qué? [VIDEO]

Hace un año, Diego Armando Maradona y sus hijas llegaron a enfrentar por el escándalo que se armó en la cuenta de Instagram del ex futbolista y ex director técnico, tras anunciar que no le dejaría ni un peso a sus hijas cuando muera.

Pues, conmovido anunció a través de un vídeo que no deseaba convertir su partida en un escándalo por su dinero, una situación como se vivió en el entorno de los herederos del cantante José José.

Hija de Maradona

Todo empezó cuando una de sus hijas mayores, Gianinna, hija de su ex esposa Claudia Villafane, insinuó en su plataforma que a su padre lo estaban asesinando con tantos sedantes, pidiendo a sus seguidores rezar por él.

"¿Se acuerdan que había un zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante? Lo tenían empastillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura con coincidencia. Recen por él".

Respuesta de Maradona a su hija en Instagram

Ante la insinuación de su primogénita, el argentino molesto por la publicación, le respondió desde sus redes sociales, publicando un vídeo negando rotundamente que esté muriendo. Además, recalcó que no le dejará nada a sus hijos cuando eso llegue a pasar.

“Quiero decirte que estoy no morir en absoluto, que duermo tranquilamente porque estoy trabajando. No sé qué quería decir o qué había interpretado”.

Maradona molesto por rumores de su salud

A raíz de la publicación de su hija Gianinna, las alarmas sobre el estado de salud de Armando Maradona se encendieron, pidiendo a la gente que “oren por él”.

¿Maradona a quién dejará su herencia?

“Lo que sí sé es que a medida que envejeces, la gente se preocupa más por lo que vas a dejar que por lo que estás haciendo. Les digo a todos que no voy a dejar nada, que voy a donarlo. No voy a regalar todo lo que gané al correr durante mi vida, voy a donarlo”.

¿Cuántos años tiene Maradona?

La ex estrella del Barcelona y Nápoles dejó de existir a los 60 años y en su momento, recalcó que todas sus ganancias de su carrera serían entregados a otras personas que lo necesitan cuando deje de existir.

Este caso ha sido relacionado con lo que ocurrió en los últimos años de vida del Príncipe de la Canción, cuyos hijos de sus diferentes matrimonios mostraron una rivalidad, aparentemente por la herencia del cantante cuando enfermó.