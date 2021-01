Administradora de Alianza Lima recibe críticas tras descenso a la Liga 2

En diálogo con el programa 'Negrini Lo Sabe' de Radio Ovación, el socio y exdirectivo de Alianza Lima, Andrés Pujazón, brindó algunos detalles de la reunión que mantuvieron la administradora Kattia Bohórquez con los acreedores de la institución victoriana.

"En febrero habrá reunión de Acreedores y ella tiene que rendir cuentas de su gestión y antes de hacerla, realizó una reunión virtual con un grupo de socios grandes, donde ha expuesto todo lo que ha pasado con Alianza", dijo.

"La exposición duró dos horas y se le hizo preguntas en un tiempo de 30 minutos. Ella expuso una mea culpa y evidentemente eso lo ha extendido a los funcionarios que se contrató para manejar la parte deportiva. Ella reconoció que no sabía mucho del manejo, a pesar de que ha estado tres o cuatro años en el club", agregó.

Una situación muy complicada

Asimismo, Pujazón lamentó la gestión de Bohórquez y la responsabilizó del descenso del equipo, que este año disputará la Liga 2 y teniendo como principal objetivo el retorno de Alianza Lima a la máxima categoría del futbol peruano.

"Lo real y concreto es que su gestión fue un fracaso y eso nos llevó a la Segunda División. Además, la señora ha señalado con el dedo que quien metió la mano para que descienda es la FPF, amparándose en el equipo del Stein y otros clubes. Los que pagaron puntualmente son Cristal, Alianza, San Martín, pero después, todos en general han pagado tarde. Pero eso lo ha dicho cuando el muerto ya está enterrado".

"Los socios le hicieron preguntas y ella dijo que permitió que el Fondo Blanquiazul interviniera, pero eso no es un pretexto al final de cuenta. Ella es la única responsable, al ser nombrada y ratificada por Indecopi, por ley no puede permitir que ningún miembro de los acreedores intervenga, bajo ningún punto de vista no puede recibir órdenes de nadie", concluyó.