Catalina Zariquiey, la prodigio peruana que es campeona sudamericana de surf

La surfista Catalina Zariquiey logró los títulos en las categorías sub 12 y sub 14 en el Segundo Campeonato Sudamericano de Surf Infantil que se realizó del 10 al 13 del presente mes en la tradicional playa De Las Velas en Cartagena de Indias, Colombia.

En la categoría sub 12, el primer lugar fue para Catalina Zariquiey de Perú, segundo lugar para Luna Marcano de Venezuela, tercer para Kellyani flores de Venezuela y el cuarto puesto para Isabella Goodwin de Panamá.

En la categoría sub14, la medalla de oro fue para Catalina Zariquiey de Perú, Verá Jarisz de Argentina obtuvo la presea de plata, Rafaela Montesi de Chile logró el bronce e Isabella Goodwin de Panamá ocupó el cuarto lugar.

"Esta serie final en la categoría sub 12 me pareció divertida, me puse nerviosa en el inicio porque todas agarraron buenas olas y yo no había agarrado, estuvo un poco difícil. Esperé agarrar una buena ola y pasé primera. Todas las series fueron difíciles, pero, a mí me gustó participar en este campeonato. Arriba Perú", manifestó Catalina, quien se fundió en un abrazo final con su padre Julio Zariquiey con quien viajó a Cartagena de Indias.

Catalina entrenó los dos últimos meses en Surf Lab Project y tuvo como entrenador en Lima a Gabriel Aramburú, mientras que en Máncora entrena con Julia Christian.

En este sudamericano de surf infantil participaron 42 surfistas de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Venezuela, Panamá y Colombia. Sin lugar a dudas, estaremos siguiendo de cerca los triunfos que obtenga la joven para el país.