Tapia: "No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen”

El mediocampista peruano Renato Tapia ha sido uno de los primeros futbolistas de la sección peruana en expresar su opinión fuerte y clara ante la crisis política de nuestro país. Y lo sigue haciendo mediante sus historias en Instagram.

"Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos", dijo el internacional peruano Renato Tapia en Instagram.

Renato Tapia mostró su postura en Instagram ante la situación actual que atraviesa el Perú, que ha generado que miles de peruanos salgan a las calles a marchar contra Manuel Merino. Del mismo modo, otros jugadores peruanos como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Jefferson Farfán también se han pronunciado ante la crisis.

"Mi Perú siempre has sido más grande que sus problemas y estoy seguro que esta vez no será la excepción. ¡Fuerza, mi gente!", escribió el seleccionado Carlos Zambrano en Twitter.

Mensaje de Renato Tapia ante crisis en Perú

Finalmente, el seleccionado Renato Tapia compartió hoy, 12 de noviembre, en Instagram una fotografía con un reflexivo mensaje: "El Gobierno nos quiere ciegos".