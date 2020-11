Ministra de Salud sobre hinchas para el Perú vs Argentina: "No es factible"

"No es factible", aseguró la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sobre la presencia de hinchas nacionales para el partido que protagonizarán Perú y Argentina en Lima, el próximo 17 de noviembre, por la cuarta jornada de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

"No estamos de acuerdo (con el ingreso de aficionados al partido de fútbol). Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades", dijo Mazzetti a Canal N.

"Nos han solicitado opinión en el consejo de ministros, hemos opinado que no es factible", agregó la ministra tras considerar que la posibilidad de una segunda ola de contagios por la COVID-19 en el país es real, tal como viene ocurriendo en Europa.

La Federación Peruana de Fútbol propuso el 22 de octubre al gobierno permitir que hasta 5.000 hinchas puedan asistir al Estadio Nacional para alentar a la selección nacional en el duelo contra la Argentina del astro Lionel Messi.

La COVID-19, un enemigo a vencer

Si bien el aforo del recinto deportivo es 50.000 espectadores, aproximadamente, los más de 900.000 casos positivos confirmados de coronavirus y la barrera de los 34.500 fallecidos, desde que apareció la pandemia en marzo, obligaron a las autoridades a negar la solicitud de la FPF.

Sin embargo, la enfermedad está en retroceso sostenido desde el mes de septiembre en casi todo el país. La federación hizo similar pedido para el partido entre Perú y Brasil, del 11 de octubre en Lima, pero el gobierno se lo negó por la pandemia.

En Perú los partidos de la Liga 1 se juegan sin público por cuestiones de bioseguridad para evitar aglomeraciones y la propagación del virus.

Video relacionado a formas de contagio de coronavirus