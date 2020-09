Así fue el primer entrenamiento de Lionel Messi tras decidir quedarse en el Barcelona

Lionel Messi se hizo ver en el centro de entrenamiento del Barcelona para incorporarse a los entrenamientos del equipo luego de casi dos semanas de ausencia debido a su inestable futuro tras lo ocurrido en la final de la Champions League, donde cayeron goleados 2 a 8 frente al Bayern Munich.

Según un periodista de AFP, el astro argentino apareció conduciendo en la ciudad deportiva Joan Gamper para realizar su primer entrenamiento junto al nuevo comando técnico, encabezado por el entrenador holandés, Ronald Koeman.

La 'Pulga' concedió una entrevista el último viernes al portal Goal.com donde anunció que iba a continuar vistiendo la camiseta del Barcelona para evitar ir a juicio, pero fue muy crítico con la directiva de la institución.

"La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", dijo el futbolista de 33 años.

¿Todo tiene su final?

De esta manera, el argentino cumplirá su último año de contrato y al final de la presente temporada tendrá la opción de elegir nuevo destino de forma libre, sin que se tenga que pagar traspaso.

Hace unos días Leo Messi no negó a asistir a los primeros entrenamientos del Barcelona como una señal de que su ciclo en el club había finalizado.

"Quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa (partido contra el Bayern). Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", argumentó el '10' del Barcelona.

