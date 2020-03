Peruana María Belén Bazo se ubica entre las 20 mejores veleristas del mundo

La velerista María Belén Bazo, medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la modalidad de windsurf, se ubicó en el puesto 19 a nivel individual y ubicación 13 en el Campeonato Mundial RS:X que se desarrolló en Melbourne, Australia.

Bazo Germán es una de las deportistas que pertenece al Programa del Instituto Peruano del Deporte #VamosConTokio que prioriza la preparación a los deportistas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

“Se acabó el último Campeonato Mundial de RS:X. Terminé en el puesto 19 en la general y puesto 13 en países. Mejoré mi último resultado por bastante y tuve varias regatas muy buenas, pero no estoy muy satisfecha con mi resultado porque estoy segura de que puedo mucho mejor y no me voy a cansar de decirlo hasta lograrlo".

"Tenemos todavía unos meses más antes de los Juegos Olímpicos, así que a seguir entrenando y mejorando”, agregó María Belén Bazo.

En este mundial en la rama femenina de Windsurf participaron representantes de Australia, Brasil, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Holanda, Polonia, Rusia, Singapur, España, Turquía, Estados Unidos y Perú.

“No es fácil estar un mes fuera de casa y ser la única que compite por Perú, pero el apoyo de mi familia y amigos hace todo sea mucho más fácil porque me apoyan incondicionalmente y me motivan a seguir adelante pase lo que pase".

"Gracias por su apoyo siempre, como también gracias al IPD, FPV, ISDIN, Everlast y a mis entrenadores”, señaló María Belén Bazo.