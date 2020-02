Abuelitos infectados con Coronavirus se despidieron por última vez con tierno abrazo [VÍDEO]

La esperanza y el amor es lo último que se pierde, decían los abuelos. Y así lo volvieron a demostrar una pareja de ancianos, quienes sin importarles estar postrados en una cama víctimas del Coronavirus, se entrelazaron en un tierno y sentimental abrazo para mitigar el miedo que les genera la posibilidad de verse por última vez.

Esta gran muestra de amor tuvo lugar en China, en una sala del hospital que recientemente se construyó para darle batalla al Coronavirus, enfermedad que cobró su primera víctima el 31 de diciembre del año pasado y que a la fecha reporta 663 muertos.

Las imágenes se hicieron viral tras una grabación a Tik Tok. En la red social podemos ver cómo una de las personas toma con una sonrisa a la señora que también esta acostada en la camilla mientras recibía atención médica.

Según comentan usuarios de Twitter, el hombre tendría alrededor de 80 años y podría ser la última vez que ve a su esposa, debido a que él fue el primero en los dos en contagiarse, restando las posibilidades de que continué con vida.

La grabación cuenta con millones de reproducciones y comentarios que hablan acerca del “desgarrador” momento que tuvieron que vivir la pareja de ancianos por culpa del coronavirus.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9