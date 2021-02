Las mujeres pueden odiar el sexo oral por estas cinco razones

Pese a que muchas parejas aseguran la práctica del sexo oral es elemental en las relaciones, algunas mujeres no estarían de acuerdo con ello, ya que es un hecho que los hombres son quienes más disfrutan practicarlo.

Según un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality, solo el 28 % de las mujeres, de una población de 1 500 personas, realmente disfrutaba de esta práctica sexual.

¿A qué se debe? Aunque no existe una respuesta a ciencia cierta, sí podemos listarte cinco posibles razones por las que las mujeres no encuentran tan placentero el sexo oral:

1. Mala higiene: Muchas mujeres manifiestan no sentirse cómodas al realizar esta práctica si la pareja no se ha aseado, pues los genitales pueden oler a sudor u orina, y eso no es nada agradable. Por ello, es una regla de oro que el hombre debe lavarse bien sus partes íntimas antes del sexo, sobre todo si va a recibir una sesión de sexo oral.

2. Ser muy insistente. Nadie puede obligarte, ni persuadirte a hacer algo que no quieres. Recuerda que es una decisión por voluntad propia. Si tu pareja no respeta tu decisión o desagrado, al final solo logrará que cedas de mala gana y ni siquiera podrás disfrutar del momento.

3. No ser recíproco. Aunque no siempre lo haces esperando que te devuelva el ‘favor’, ellos tampoco deberían pretender que solo tu debes complacerlo. Estudios demuestran que las mujeres que reciben sexo oral son más propensas a disfrutar hacérselo a su pareja. Practiquemos la reciprocidad.

4. Forzar a darle hasta el fondo. Es cuestión de gustos. Que él empuje tu cabeza al 'estilo peli porno' para que su miembro llegue hasta el fondo puede ser bastante desagradable, en especial si cuentas con poca experiencia en el área. En ese caso genera sensación de ahogo más que de placer.

5. Demasiado tiempo. Si esta práctica se alarga por demasiado tiempo, puede terminar aburriéndonos y hasta cansándonos. Lo ideal es que, según revela el portal Superdrug Online Doctor, la sesión dure entre 8 y 11 minutos, aunque aclaran que eso dependerá de diferentes factores, como los gustos de la pareja o la situación en la que se encuentren.

¿Cómo prevenir las ETS durante el sexo oral?

Entre las recomendaciones brindadas por el organismo están: usar condón, dique dental u otro método de barrera, sin embargo, la única manera para evitar el riesgo es no teniendo relaciones sexuales de ningún tipo.

