Reglas para dar el beso perfecto y dejar huella

Estas son las reglas que debes cumplir para dar el mejor beso y que no se olviden de ti. Dale a tus labios ese toque perfecto y cuidado ideal para que demuestre todo con un par de movimientos ¡Tus labios serán irresistibles!

1-. Cuidado con tus labios: No dejes que se resequen tus labios o darás una mala imagen. Si los tienes suaves y bien humectados será mejor. Por supuesto: ¡Nada de imperfecciones o heridas!

2-. Tu aliento debe ser esencial: Usa siempre enjuague bucal para mantener el aliento fresco. No olvides de cepillarte siempre y sobre todo, cuando has comido un alimento de olor fuerte. Tu cuidado personal no solo será bueno para el momento del beso sino también para tu salud.

3-. Cierra los ojos: Déjate llevar por el momento y disfrútalo mientras mantienes los ojos cerrados. Esto le dará un toque de romanticismo al momento.

5-. Inicia con la boca cerrada: Un excelente beso parte de dos labios juntos que poco a poco se va abriendo siguiendo sus instintos.

6-. Besa despacio: No vayas a lo loca, anda suave y lento para que se vuelva más apasionado. Ir poco a poco aumenta las ganas.