Famosas frases eróticas que todavía perduran en el tiempo

Hemos pronunciado muchas frases en el transcurso de nuestra experiencia en el mundo del sexo. Sin embargo, estas frases han sido pensadas no solo por nosotras sino también por nuestros ancestros. Son famosas frases que muchas decimos y han perdurado en la historia.

El sexo ha permitido que también muchos escritores o poetas escriban novelas, poemas, etc acerca del placer de una pareja o temas relacionados a ello. Por supuesto, también propusieron grandes frases o pensamientos.

Las mejores frases de sexo

"El sexo es parte de la naturaleza del hombre": Esta frase es una de las más pronunciadas. Desde hace muchos años las personas usan este argumento para explicar que el acto sexual es normal entre el ser humano y debe darse por una cuestión de necesidad.

"Los besos son caricias": Definitivamente, quien no ha dicho que el beso de esa persona que tanto nos gusta nos parece una caricia llena de amor. Por supuesto, es nuestra favorita demostración.

"Es mejor lento, pero seguro": Esta famosa frase explica que es mejor asegurarnos que en el encuentro sexual sea el indicado y seguro, antes de caer en un sexo desesperado y nada seguro.

"Sexo con protección es la mejor elección": Con esto recordamos que es mejor estar protegidos antes de la posibilidad de contagiarnos de alguna enfermedad de transmisión sexual o quedar embarazadas sin desearlo.

"Todavía no me siento preparada"": Es mucho más pronunciada por las mujeres cuando todavía no se sienten segura de tener por primera vez relaciones sexuales con su pareja. El medio de hacerlo con esa persona correcta no solo viene de ahora sino desde hace muchos años. Para una mujer siempre ha sido mucho más difícil dar ese nuevo paso que un hombre.