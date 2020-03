Joven utiliza drone para tener cita virtual con su vecina en plena cuarentena | VÍDEO

El amor en tiempos de cuarentena si existe y el mejor ejemplo es la historia de Jeremy Cohen y todo lo que tuvo que hacer en pleno aislamiento social para conseguir una cita con su vecina.

Jeremy es fotógrafo en Nueva York y, tras quedar fascinado con la chica que vive al frente, decidió enviarle su número de teléfono para hablar con ella.

Jeremy veía siempre a su vecina bailar desde su balcón. Ella salía a la terraza del edificio de enfrente a tomar el aire y bailar. Así fue como se vieron y saludaron por primera vez, pero eso no era suficiente para Jeremy.

Él quería conversar con ella, por lo que escribió su número de celular en un papel y lo pegó en un dron para enviárselo.

Así quedó evidenciado en un vídeo en Tik Tok que posteriormente subió a Twitter y ya acumula más de 100.000 retuits y casi 600.000 likes. “No puedo creer que esto funcionara de verdad y sí, es una historia real”, escribió en su publicación.

Al final de vídeo, se aprecia que ella le envió un mensaje al celular, por lo que parece que su técnica funcionó y, a pesar de estar confinado en casa, Jeremy se hizo de una amiga.

La historia no parece acabar ahí. Puesto que un tuitero le pidió no dejarlos en ascuas y actualizara lo que pasaba entre ellos. “No los dejaré colgados. ¡Vamos a tener una cita virtual en un par de días, creo! Lo grabaré para Tik Tok”, aseguró el fotógrafo.

