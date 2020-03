3 consejos para elegir a tu ginecóloga

A medida que vamos pasando de la niñez a la pubertad o a la adolescencia las mujeres atravesamos por distintos hitos relacionados con nuestra sexualidad como son el inicio de la menstruación, el sexo compartido, el uso de métodos anticonceptivos o de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), el embarazo, el aborto, el climaterio y la menopausia.

Por eso elegir a una ginecóloga que te inspire confianza y con la que te sientas cómoda es esencial para que recibas la atención profesional adecuada a lo largo de tu vida.

A continuación comparto contigo 3 consejos que pueden serte de mucha utilidad al momento de decidir quién será tu ginecóloga.

1. Toma en cuenta las recomendaciones

Lo más probable es que tu mamá, tus hermanas mayores, tus amigas o incluso tu pareja (si eres lesbiana o bisexual) conozca alguna ginecóloga de confianza cuyo profesionalismo y trato amable puedes dar por descontado.

El boca a boca es a veces la mejor manera de encontrar la ginecóloga adecuada para ti. Una especialista reconocida y que tiene un buen prestigio profesional dentro de tu familia, amistades y conocidas es un indicador bastante positivo.

2. Investiga sobre ellas

Una vez que hayas recibido las recomendaciones de las mujeres que te rodean, es hora de ponerte a investigar a quien podría ser tu futura ginecóloga. Actualmente las doctoras también cuentan con redes sociales en las que usan para compartir información relacionada con su especialidad, para dar a conocer las constantes capacitaciones o actualizaciones que realizan, así como los eventos médicos en los que participan para brindar su opinión experta.

Dedicar unos minutos a buscar información sobre los estudios y la carrera profesional de las ginecólogas que te han recomendado es un paso que te puede ayudar a decidir a quién elegirás.

3. Busca una profesional de mente abierta

Es de suma importancia que la persona que te va a atender te haga sentir cómoda en todo momento. Hablar sobre tu vida sexual o permitir que alguien revise tus genitales (externos e internos) puede ser algo que resulte difícil para quien es tímida o de mente conservadora y cree que el sexo y la desnudez son cosas negativas.

Por eso tienes que asegurarte que la ginecóloga que elijas sea una persona de mente abierta, que no te vaya a hacer sentir juzgada por cómo llevas tu vida sexual (por la cantidad de parejas sexuales que has tenido o tu orientación sexual, por ejemplo) o por el tipo de problemática (infección de transmisión sexual, embarazo no deseado u otro asunto) que te ha llevado hasta su consultorio.

En muchos casos la carrera ginecológica se centra en una visión reducida de la sexualidad femenina que establece que las mujeres son sólo máquinas reproductoras. Por eso no se toma en cuenta que la vida sexual de una mujer y los problemas que la afectan son mucho más diversos y complejos y requieren de una visión más completa del cuerpo y el sexo femeninos. Una ginecóloga que se ha liberado de este pensamiento sexista es la acompañante ideal para orientarte en todo lo que respecta a tu salud sexual.

Sandra Campó es escritora y educadora sexual. Autora del libro HOY TENGO GANAS DE MÍ: 7 historias de masturbación femenina y creadora del blog SASÁ. Desde 2015 realiza talleres de educación sexual para mujeres en diversos espacios de Lima. Síguela en FACEBOOK e INSTAGRAM: @elblogdesasa