Alessandra Rampolla sobre sus inicios: “Me conocieron obesa y gordita” [FOTO]

En medio del evento, American Business Forum, que conecta a figuras de la política, el espectáculo y los negocios, la reputada sexóloga Alessandra Rampolla hizo referencia a cómo nació su vocación en el mundo del sexo tras haber estudiado literatura francesa como profesión cuando tan solo tenía 20 años.

“Estando en una playa en Puerto Rico, mi ahora cuñado me dijo que por qué no estudiaba algo relacionado con el sexo ya que me la pasaba con mis amigas sobre eso. Eso me iluminó, me hizo abrir los ojos que eso quería para mi vida, supe instantáneamente que yo tenía que ser sexóloga”.

En ese sentir, Rampolla explicó que llegó al sexo “por inspiración, por vocación, cierta manera de sentirme inspirada, sobre la marcha fui descubriendo, me apasiona el tema de la sexualidad, y no entendía por qué nadie me hablaba bien, una ayuda generalizada, un ‘te cuento amistoso’”.

Sobre sus primeros minutos en la pantalla chica como sexóloga, la puertorriqueña relató: “Tengo una historia personal por haber bajado de peso, el público me conoció cuando comencé en la época de Cosmopolitan en el 2002 y yo estaba obesa, era una mujer gordita, grandecita, con una estética física distinta, ni mejor ni peor y por una cuestión de salud me sometí hace casi doce años a un bypass gástrico, esto implicó un antes y un después en mi vida”.

Ahora, Rampolla, a sus 45 años, espera que la expresión sexual en nuestra cultura nos deje de poner en un lugar de tanta vulnerabilidad, porque sigue siendo un tema tabú, del que no hablamos lo suficiente y sigue siendo un prejuicio.