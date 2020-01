¿Te robaron al amor de tu vida? Dedícale estas canciones [VÍDEO]

Donde pisa una leona, no deja huella una gatita. Tenlo bien claro, y ¡sí! Te lo digo a ti: ¡Ladrona! Tú que te llevaste a quien más amaba y en quien más confiaba, lamentablemente. Tal vez no sepas lo que hiciste, o quizá lo hiciste apropósito, por quedarte con algo que era solo mío.

Pero ya no te guardo rencor, ahora creo que me salvaste. Tú sola te darás cuenta de lo que te has llevado y, probablemente, lo quieras devolver. Sin embargo, déjame contarte que no voy a estar aquí esperándolo a pesar de lo mucho que lo amo.

No tengo palabras para expresarte todo lo que siento, pues tú fuiste solo un rato para él, mientras que a mí me dio su vida, fui la verdadera y si me fue fiel, menos al final. ¡Maldigo el día en que te conoció!

Es sumamente difícil expresarme con palabras así que te voy a dedicar estas canciones. Así que pon atención, siente la música y entiende la letra, asegúrate de tener mi cara presente en tu mente.

“A ella” – Karol G

«Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas

Yo te lo di todo, tú no quisiste nada

Ella es un segundo y yo era para siempre

Algo pasajero, te condenó a perderme»

“Hey Güera” – Alejandra Guzmán

«Me siento loca por él

estoy tan loca por él

que soy capaz de morder para defender su amor

sé que estoy loca por él»

“Mío” – Paulina Rubio

«Mio, ese hombre es mio

A medias pero mio, mio, mio

Para siempre mio

Ni te le acerques es mio

Con otra pero mio, mio, mio»

“Rata de dos patas” – Paquita la del Barrio

“Infrahumano

Espectro del infierno

Maldita sabandija

Cuánto daño me has hecho”

“Perdón – perdón” HA-ASH

"Te imaginé sincero cuando no era así

Y si tenías ojos eran para mí

Discúlpame pero que tonta fui

Te idealicé a mi lado en mis noches y días

Y me aferré a la idea que tu eras el amor de mi vida

“¡Corre!” - Jesse & Joy

“Toma todo lo que quieras, pero vete ya

Que mis lágrimas jamás te voy a dar

Así que corre como siempre no mires atrás

Lo has hecho ya y la verdad me da igual”

“Ni bien ni mal” – Bad Bunny

“Te juro por mami que en ti no vo'a pensar

Errores como tú no me vuelven a pasar (¡Yeh!)

A veces las noches se vuelven martirio (-rio)

Como nuestro amor que se volvió un delirio

Mi alma está en guerra, es terreno sirio (Ey)

Las botellas de vinos terminan en vidrios (Ey)”

“Prefiero ser su amante” – María José

«Crees que es tuyo solamente, pero es una farsa

Y te convences que esto acabará, te equivocas

Tu papel es el de ser esa mujer que el se cansó de ver

Que ya no toca más, que ya no quiere más»