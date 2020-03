Sapiosexual: cuando la inteligencia es sexy

El término sapiosexual es una nueva etiqueta que sirve para denominar a una persona que siente atracción sexual por alguien debido a su inteligencia. Aunque puede resultar novedosa la denominación, los sapiosexuales han existido desde siempre sólo que nadie le había puesto un nombre a estas personas que se dejan seducir por la inteligencia ajena.

Quizás uno de los motivos por los que la sapiosexualidad ha comenzado a resonar es porque ahora es común conocer e interactuar con gente a través de las redes sociales, espacios que nos exigen crear mensajes atractivos para generar el interés de los demás.

En la era de la hiperconectividad y la conexión virtual, la palabra comienza a predominar y los sapiosexuales son expertos en el manejo de la comunicación verbal a través de una conversación interesante y enriquecedora.

¿Quiénes son sapiosexuales?

Comúnmente la atracción sexual suele originarse en el aspecto físico o en la personalidad de alguien y en el caso de las personas sapiosexuales no quiere decir que estos elementos no tengan un impacto en ellas sino que no son el factor más importante ni el que define el atractivo que se siente hacia alguien.

Lo que caracteriza a las sapiosexuales es que se concentran en la inteligencia de la otra persona y para explorar el cerebro de ésta recurren a la conversación, de tal manera que se enriquecen con los conocimientos saciando así su sed intelectual. La sapiosexualidad está ligada entonces a cierta admiración hacia la persona que nos atrae.

Es necesario aclarar que cuando hablamos de inteligencia no nos referimos solamente a la que está relacionada con la acumulación de información sino que puede tratarse también de otros tipos de inteligencia como la emocional, por ejemplo. Porque, ¿acaso no resulta atractiva una persona que sabe gestionar sus emociones, comunicar sus pensamientos y que siente empatía por los demás?

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el gusto por la inteligencia puede llevarnos a idealizar o a poner en un pedestal a una persona solamente por su gran intelecto y eso puede tener como consecuencia una relación asimétrica en la que la otra persona ejerce un poder sobre nosotras y entonces se crea una dependencia nada beneficiosa para nuestra salud emocional.

¿Eres sapiosexual?

Tomando en cuenta lo dicho líneas arriba podemos elaborar una pequeña lista de características que te permitirán descubrir si eres una sapiosexual:

- Experimentas atracción hacia el conocimiento en general y hacia las personas inteligentes en particular.

- La inteligencia te resulta más atractiva que la apariencia física de otra persona.

- Te apasionan las conversaciones profundas en las que se puede debatir sobre temas interesantes y que son enriquecedoras porque te permiten ampliar tus conocimientos.

- Tienes una gran imaginación y una curiosidad insaciable por aprender nuevas cosas.

- No te interesa abordar ningún tema de manera superficial pues no tiene sentido para ti emplear tu tiempo en algo que no te será provechoso a nivel intelectual.