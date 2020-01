Esta es la mejor postura sexual para que llegues al orgasmo

Si bien es cierto que cada mujer tiene gustos y preferencias particulares en cuanto al sexo, existen posturas sexuales que se consideraran más efectivas para llegar al orgasmo.

En las relaciones heterosexuales suele repetirse hasta el cansancio la pose del misionero, es una de las más comunes, pero lamentablemente es ideal para el placer del hombre mas no para el de la mujer.

Por eso es importante que conozcas qué posturas te convienen y una de ellas es precisamente la que voy a describir a continuación: la pose de la jinete, considerada la mejor para alcanzar el tan ansiado orgasmo femenino. Para probar esta postura sexual tienes que atreverte a cabalgar hasta llegar a la cumbre más alta del placer.

La pasividad sexual femenina

El orgasmo femenino sigue siendo un bien esquivo para muchas y esto se debe, entre otras cosas, no sólo a la ignorancia de las mujeres acerca de su propio cuerpo y a su excesivo interés en complacer a sus parejas masculinas, sino también a la pasividad con la que ellas suelen actuar durante un encuentro sexual.

La pasividad femenina no implica únicamente dejar tu placer en manos de tu compañero sexual y quedarte en espera de que él decida qué prácticas y posturas van a realizar, también se manifiesta cuando una mujer se esfuerza por hacer todo aquello que su pareja quiere sin importar si a ella le resulta placentero.

Sea que permanezcas quieta mientras tu pareja decide qué hacer en la cama o sea que te muestres impulsada únicamente a complacer sexualmente a tu pareja haciendo lo que él quiera, ambas actitudes son muestras de pasividad sexual.

Mientras no te preguntes a ti misma qué es lo que quieres hacer, qué posturas te gustan o qué prácticas sexuales deseas y mientras no pongas de manifiesto tus gustos y preferencias no vas a disfrutar de una vida sexual placentera, consciente y plena.

Poner en práctica la pose sexual de la que voy a hablar en las siguientes líneas es una oportunidad para tomar las riendas de tu vida sexual y descubrir que el placer es tuyo.

La pose de la jinete

La pose sexual de la jinete —en la que la mujer está cara a cara encima del hombre— también es conocida como Movimiento de Liberación Femenina porque la mujer se libera del peso del hombre —que tiene que soportar durante la pose del misionero— y puede escoger el ritmo, la velocidad, la profundidad de la penetración y el tipo de movimiento que desea.

Por ello es la posición más ventajosa para el placer de las mujeres dado a que el roce del glande del clítoris así como la estimulación de la parte interna de este órgano se realiza según la intensidad y velocidad que la mujer desee.

Es ella quien toma el control en esta pose y de lo único que tiene que preocuparse es de sentir placer porque en esta postura será el hombre quien asumirá un rol pasivo o receptivo, él tendrá la ventaja de tomarse un descanso mientras observa el cuerpo de su pareja y los movimientos que ella realiza.

Aunque esta postura es la mejor opción para que las mujeres obtengan el orgasmo durante el coito, es una pose menos común que la del misionero porque implica que ellas dejen de asumir un rol pasivo y tomen las riendas de la dinámica sexual. Así que si quieres realizar activismo feminista también en tu cama el Movimiento de Liberación Femenina es para ti.