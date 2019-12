Bifobia: la discriminación a las personas bisexuales

Las personas bisexuales son aquellas que se sienten atraídas sexualmente tanto hacia los hombres como hacia las mujeres y la bisexualidad es una de las tres principales orientaciones sexuales que existen, junto con la heterosexualidad y la homosexualidad.

Al igual que ocurre con las personas homosexuales, las bisexuales sufren discriminación por diferenciarse de la heterosexualidad, la única orientación sexual que es aceptada socialmente como la correcta o la natural. Pero a diferencia de la homosexualidad, la bisexualidad también está sujeta a la discriminación dentro de la comunidad LGTB a la que pertenece.

Para entender por qué y de qué manera las bisexuales son discriminadas hemos conversado con Adriana Buiza y Pamela Vallejos, dos mujeres que han vivido en carne propia la bifobia, ese rechazo a la bisexualidad.

Doblemente discriminadas

Desde que Adriana Buiza se asumió como bisexual no ha dejado de escuchar los mismos comentarios de parte de familiares, amigos o conocidos: que en realidad es heterosexual pero que está confundida o que se encuentra indecisa.

Pero lo que más sorprendió a esta psicóloga social de 23 años es que volvió a escuchar frases similares cuando comenzó a involucrarse en colectivos feministas que visibilizan la diversidad sexual. “Me he encontrado en espacios creados por y para lesbianas en los que me dicen que soy una futura lesbiana y que en realidad mi bisexualidad es sólo una etapa de transición. O si en algún momento establezco una relación de pareja con un hombre, de inmediato me catalogan como heterosexual”, explica Buiza.

Algo similar le ocurre a Pamela Vallejos, quien afirma que además de poner en duda su orientación sexual, dentro de la comunidad LGBT ha sido víctima de los estereotipos que se le asignan a las bisexuales: “por un lado se nos dice que estamos confundidas y que no sabemos lo que queremos y, por otro lado, somos vistas como promiscuas, incapaces de tener una relación monógama y siempre dispuestas a tener relaciones sexuales con una o más personas”.

Esta economista y comunicadora de 28 años además añade que existe una hipersexualización de las mujeres bisexuales, ya que en el imaginario de la gente se las asocia como parte de la fantasía sexual masculina que la pornografía ha difundo: el popular trío entre dos mujeres y un hombre.

Invisibilidad bisexual

Si bien en las últimas décadas se vienen generando en Lima nuevas organizaciones y colectivos dentro de la comunidad LGTB y son cada vez más los espacios que apuestan por propuestas para visibilizar la diversidad sexual, las bisexuales no cuentan con un grupo que las represente. Tal como señala Adriana lo que ocurre es que: “quienes tienen más visibilidad son sin duda alguna los hombres gays, mientras que las bisexuales ni siquiera estamos organizadas y por ello es que no se habla de las problemáticas que tenemos que enfrentar”.

Tanto ella como Vallejos son víctimas de una bifobia normalizada que las invisibiliza y las hace sentir que no pertenecen a la comunidad LGTB y eso, por supuesto, tiene unos efectos perjudiciales en la salud mental de las bisexuales. “Las mujeres bisexuales tienen mayor posibilidad de padecer de ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios, ideas suicida y abuso de sustancias, a comparación de las mujeres heterosexuales y lesbianas”, destaca Pamela.

Ambas están convencidas de que la bisexualidad debe ser reconocida y valorada ya que, al diferenciarse de la heterosexualidad y la homosexualidad, cuestiona a éstas y con ello enriquece el espectro de las orientaciones sexuales.