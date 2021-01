¿Por qué es necesario usar enjuague bucal en esta pandemia de la COVID-19?

En medio de la lucha de esta segunda ola de la COVID-19 surgen nuevas medidas para reducir el índice de contagios y muertes por la enfermedad, una de ellas es el regreso al confinamiento social.

Además del uso de mascarilla, el distanciamiento social, el correcto lavado de manos con jabón, existe otra forma de reducir la carga viral o bacteriana en nuestro organismo: la buena higiene bucal, que implica el correcto cepillado, la incorporación del hilo dental y, como algo fundamental, el enjuague bucal o colutorio, así lo explicó Alexandra Esquivel Diaz, cirujano dentista, en diálogo con Wapa.pe.

"Trabajamos con dos tipos de antisépticos bucales en la práctica odontológica; el Cetilpiridinio, que es el componente —según los estudios— que actúa más eficientemente en el tema de prevención en la carga viral del paciente, en el caso tuviera infección por el SARS-CoV-2, esto agregado a una buena higiene", aseguró la especialista en ortodoncia.

En ese sentido, Esquivel especificó que los enjuagues bucales deberían tener un porcentaje correcto de Cetilpiridinio.

"Muchas marcas lo están incluyendo. La persona debería cerciorarse en los componentes del producto que diga que tiene el Cetilpiridinio al 0.05 % para que pueda optar por eso; de esta forma se puede reducir la carga viral", explicó.

¿Cuánto tiempo debemos enjuagarnos con el colutorio?

A pesar que para algunas personas el sabor del enjuague bucal no es de su total agrado, este se debe tener un tiempo determinado en la cavidad oral para que tenga un mayor efecto.

"La indicación que generalmente nosotros damos es tenerlo por 1 minuto en la boca, haciendo las gárgaras, pasarlo por todas las mucosas, para que tenga una acción buena. No es solo unos segundos y ya está; la idea es tenerlo (el enjuague bucal) mínimo 1 minuto y máximo dos para hacer la acción correspondiente", precisó Alexandra Esquivel Diaz, cirujano dentista.

El enjuague bucal no mata la COVID-19

Que se entienda que el enjuague bucal no mata a la COVID-19, pero si ayuda muchísimo a reducir la carga viral.

"Recuerden que la boca es el segundo lugar, después del colon, en el que tenemos más bacterias, más microorganismos. Entonces, teniendo una buena higiene bucal (un buen cepillado, usando hilo dental y colutorio) podremos reducir esta carga viral, y a la larga podemos disminuir complicaciones gástricas que están relacionadas con algunas alteraciones en nuestra boca", detalló.

¿Qué enfermedades prevenimos con el enjuague bucal?

"Relacionado al enjuague bucal, podemos prevenir mucho el tema de gingivitis (inflamación de encías), periodontitis, que es cuando no se trata la gingivitis. Si no hay una buena prevención y no hay un buen método dental, podrían llegar a esas consecuencias, lo que a la larga pueden ocasionar deterioro de las piezas dentarias o afecciones", sostuvo Alexandra Esquivel Diaz, cirujano dentista.

¿Ayudan los colutorios a combatir la halitosis?

De acuerdo con la especialista, los enjuagues bucales harán efecto dependiendo del tipo de halitosis que el paciente tenga, es decir, si es causado por una enfermedad crónica o es solo por un mala higiene en la cavidad oral.

"La halitosis puede ser por dos causas; el primero, se asocia con algún problema intestinal; lo otro, es por la acumulación de sarro o placa entre los dientes, generando mal aliento. En el caso de la halitosis, el paciente tiene que acudir a un especialista para que este identifique la causa. Si el caso fuera por temas relaciones a la mala higiene en la boca, el enjuague bucal si funciona, pero si es por problemas crónicos en la zona intestinal no", aseguró.

¿Cómo elegir un buen colutorio?

Desde su experiencia, Esquivel advirtió que los enjuagues bucales no van a ayudar de mucho si es que no tenemos una buena limpieza bucal, sobre todo si se tiene algún problema o infección en la boca.

"Muy independientemente del tipo de enjuague que pueda usar el paciente (con todos los componentes para combatir las bacterias), de nada le va a servir si no tiene una buena técnica de cepillado o si es que el paciente no se ha hecho un buen control dental; y si no se ha eliminado el sarro, la placa o las caries, ese enjuague no le va a ayudar, porque la causa infecciosa aún la tiene en la boca", precisó.

"Básicamente, los colutorios comerciales tienen componentes antisépticos y antibacterianos", agregó, dejando en claro que no existe una marca comercial específica.

Recordemos que la lucha contra la COVID-19 aún no ha terminado, por esta razón debemos seguir tomando las medidas de bioseguridad brindadas por los profesionales de la salud.