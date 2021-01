Germán Málaga: "Los antivacunas son ignorantes y antipatriotas"

El médico internista e investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Germán Málaga, pasa sus días en el laboratorio y el hospital. Analiza al milímetro la eficacia de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm que está por llegar al país.

En medio de la lucha contra la segunda ola COVID-19 y de la muerte de una de las voluntarias en los ensayos clínicos de la candidata a vacuna, el médico dio su opinión sobre ello.

"Al equipo de investigación y a mí nos ha generado una gran congoja. Nosotros hemos seguido de cerca a la voluntaria. Lamento que haya habido tanto morbo de una parte de la prensa con relación a este caso. Hay que tener en cuenta que este es un ensayo clínico que está probando una vacuna para prevenir COVID y esta enfermedad tiene mortalidad", manifestó inicialmente el investigador de la UPCH.

"Si estamos tratando de prevenir una infección mortal, es posible que haya muertes dentro de los 12 mil voluntarios. Tenemos cuatro voluntarios hospitalizados por diferentes motivos, pero ninguno relacionado con la vacuna", agregó.

Después del anuncio del presidente Francisco Sagasti, quien aseguró que en ciertas regiones habrá cuarentena total por 15 días, Málaga indica lo siguiente:

"Este confinamiento tiene que venir acompañado de mensajes claros para la población y de educación, por ejemplo: “Si tienes síntomas, quédate en cuarentena”. Debe haber un soporte para las personas que hagan la cuarentena, no solo económico, sino también sanitario. De otro lado, tiene que haber un sistema que permita –lo que ahora no se ha hecho con eficiencia– la detección de casos, aislamiento de casos y detección de contactos".

¿Las pruebas de antígenos son buenas para la detección?

"Si hemos aprendido la lección, podemos aplicar el plan Tayta con pruebas moleculares o las rápidas antigénicas. Hace pocos días, la Universidad San Marcos ha sacado una prueba antigénica muy barata. Desde el punto de vista de salud pública, la persona detectada es aislada y así se evita que esa persona contagie. Si cada persona contagia a tres personas y puedes detectar a mil contagiados, te ahorras tres mil casos. Así lo multiplicas y se vuelve exponencialmente una ola de prevención de contagios, y eso no se ha hecho hasta ahora en el Perú", detalló.

Finalmente, Germán Málaga rompió su silencio y habló sobre cierto sector que rehúsa al uso de las vacunas y de los avances científicos.

"Lo primero que tendríamos que tener en claro es que va a venir una tercera ola. ¿Y hasta cuándo van a venir olas? Hasta que estemos todos inmunizados. La única forma válida para estar inmunes es que el 70% de la población sea vacunada. La COVID nos está destrozando como sociedad. Si queremos al Perú y somos ciudadanos de bien, deberíamos apostar por las vacunas", argumentó el especialista.

"Si una persona es anticavuna, es tremendamente ignorante o es antipatriota. De otro modo no se entiende cómo puede haber tanta gente detrás generando morbo y desinformación. La tercera ola ha sido tan intensa en Alemania, que los ha revolcado. Alemania reporta mil muertos al día. Si seguimos con esta idea de que menos del 50% de la población no se quiere vacunar, no vamos a ser viables como sociedad en un año", puntualizó.