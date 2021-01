Coronavirus: ¿Cuándo usar una prueba molecular, antígena o serológica?

La elección de la prueba para detectar el nuevo coronavirus en el cuerpo de una persona depende de diferentes factores que solo un profesional de la salud reconoce. Estas pueden ser la molecular, las de antígeno y las serológicas, las mismas que se aplican dependiendo de la etapa en que se encuentre la enfermedad.

Luis Pampa Espinoza, miembro de la Unidad de Intervenciones Estratégicas del Instituto Nacional de Salud (INS), indicó que cuando una persona contrae la COVID-19 pasa por un periodo de incubación de 2 a 14 días, tiempo durante el cual el virus se reproduce en el organismo hasta llegar a un punto máximo en el que comienzan los síntomas. En ese lapso la probabilidad de detección del coronavirus es más fácil.

La prueba molecular y la prueba de antígeno detectan al virus mismo en las muestras de mucosa nasal o de saliva. Los resultados del primero pueden tomar entre 6 y 8 horas y los del segundo salen en menos media hora. En tanto, las pruebas serológicas -mediante muestra de sangre- no detecta al virus, sino a los anticuerpos que aparecen cuando el organismo se defiende de la infección. Sus resultados salen en 15 minutos. Pero ¿en qué momento deben aplicarse una u otra?

"La utilidad de la prueba depende del día del inicio de los síntomas. No me debo hacer la prueba molecular dos semanas después de la enfermedad, porque ya no habrá virus reproducible. La molecular puede ser la mejor prueba, pero depende del tiempo de enfermedad. La primera semana es la mejor; después de dos semanas el virus ya cayó", aseguró el médico infectólogo en diálogo con Andina.

Además, precisó que si bien todas las personas sintomáticas deben tener acceso a una prueba, encontrar la más adecuada depende de muchos factores, y su utilidad varía según la etapa en que se encuentre la infección, por lo que la decisión recae en un profesional de salud, quien interpretará la información brindada por el mismo paciente.

Los exámenes que se utilizan en la primera semana de la enfermedad son las moleculares y las antigénicas, precisó, mientras que en la segunda semana es mejor usar las serológicas; sin embargo, anotó lo siguiente: "si hago la prueba en el límite y sale negativa, quién me dice cómo es en realidad".

"He estado frente a pacientes que tienen síntomas evidentes, se han hecho la prueba, les vuelvo a preguntar los síntomas y les digo 'discúlpame, la prueba está negativa, pero tú sí tienes COVID'. La prueba no es perfecta, yo sé que tiene COVID-19 por los síntomas y por el abordaje epidemiológico que le he hecho", indicó.

En esa misma línea, aseguró que son los profesionales quienes deciden qué prueba tomar en el caso de una persona asintomática (sin síntomas), ya que sus condiciones son muy distintas.

Sin embargo, Pampa aseguró que no es necesario apresurarse en buscar una prueba apenas haya sospecha de contagio, porque el virus recién empezará a reproducirse en el cuerpo; es más importante, remarcó, reforzar las medidas de seguridad del sospechoso y de su familia.

"El inicio de síntomas indica que el virus llega a un grado máximo en mi cuerpo y está activo reproduciéndose. Estudios y casos de hospitalizados han evidenciado que el virus progresivamente va disminuyendo hasta que muere en 7 a 10 días, pero los pacientes podrían continuar mal porque el virus dejó secuelas, dejó daño pulmonar y vendrán otras complicaciones crónicas", advirtió el profesional de la salud.

¿Cuál es el funcionamiento de cada prueba?

El médico infectólogo del INS explicó que la prueba molecular de PCR detecta algunas estructuras del virus y tiene mayor utilidad que las demás alternativas, aunque también un proceso más largo, que va desde 6 hasta 8 horas. "Es la prueba de oro para la Organización Mundial de la Salud y para todos", reveló.

En cuanto a la prueba antígena, explicó que brinda resultados en un plazo de 15 a 30 minutos y detecta la enfermedad mediante la presencia de las espinitas en la membrana del virus, es decir los antígenos. La prueba serológica, en cambio, requiere una muestra de sangre que se puede obtener pinchando el dedo del paciente y detecta la presencia de anticuerpos generados contra la enfermedad.

"Las personas que tienen síntomas compatibles a la COVID-19 deben tener acceso a una prueba molecular o antigénica en los primeros 7 días de enfermedad, porque me va a detectar la estructura del virus. Las serológicas, en cambio, me sirven mejor a partir de la segunda semana, porque me detecta la presencia de anticuerpos que no se forman en la primera semana", detalló.