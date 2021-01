Manolo Fernández: "Si se consigue el dinero, el Gobierno puede asumir el proyecto de la vacuna″

Las recientes declaraciones de Manolo Fernández, médico veterinario CEO del laboratorio Farvet, han generado gran revuelo en el país. Él, junto al doctor Mirko Zimic, comunicaron que no continuarán con la fase de ensayos clínicos de la vacuna peruana contra la COVID-19 y que solo presentarán los resultados de sus estudios realizados en animales.

En diálogo con el diario El Comercio, indicaron que invirtieron alrededor de 800 mil dólares y que solo recibieron el aporte de 350 mil soles por parte de Concytec.

"En realidad, nosotros no vamos a hacer la vacuna. Si se consigue el dinero, el Gobierno puede asumir el proyecto, tiene que evaluarlo, ellos pueden hacer todo. Hay intereses de otros países de hacer la vacuna y usarla para sus países. Nosotros no podemos producir la vacuna, porque no somos un laboratorio humano", comentó.

"Realmente estoy muy estresado y agotado por esta situación, entonces hemos acordado hoy con el Dr. Mirko (Zimic) solamente terminar el trabajo de investigación correspondiente en animales. Vamos a presentarlo a la publicación internacional y si hay alguien quiere terminar el proyecto se lo damos. Pero Farvet no va a seguir continuando en estos proyectos, porque lamentablemente más son los problemas que los beneficios", afirmó el profesional.

Expresó, con evidente incomodidad, que su equipo no puede continuar con los ensayos clínicos en humanos, porque no tienen las condiciones.

"Lamentamos no poder continuar, no tenemos las condiciones y buscar esas condiciones es un tremendo esfuerzo. Si el Gobierno lo quiere continuar, tiene el proyecto, si la Cayetano quiere, también. Farvet es una empresa productora de vacunas veterinarias, yo me debo a las veterinarias. Qué hago metido en vacunas humanas donde lo único que he hecho es gastar y no recibir. La fase humana no es mi competencia. Yo qué haría con veterinarios en los hospitales, no puedo", agregó.