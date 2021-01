Al borde de la muerte, mujer intubada por COVID-19 pide responsabilidad en esta segunda ola

Una mujer, identificada como Olinda Vera, lleva 14 días con oxígeno en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando contra la COVID-19. Su rostro se difundió porque ella misma pidió hacer pública su situación, no para lástima sino para hacer un llamado a la reflexión sobre la pandemia.

Con mucha dificultad, la paciente tomó su celular y inmortalizó su testimonio, demostrando que el letal coronavirus es real y que no es algo que se inventaron los Gobiernos para manejar a la población a su antojo. Ella permanece en la Clínica Las Condes, en Chile, donde se encuentra intubada desde hace dos semanas.

"Este video no es para darle lástima a nadie, es para que tomen conciencia. Yo caí acá, no por irresponsable. Me tocó la mala cueva, nada más", dice la estilista de 56 años.

"El personal está reventado. Las chicas (enfermeras) están cansadísimas, agotados los médicos, y nosotros seguimos siendo irresponsables", detalló en el video que comenzó a circular el pasado 21 de enero por las redes.

En el material audiovisual, Olinda Vera envió un mensaje a las personas que no se toman en serio la pandemia, que no usan mascarilla ni respetan el distanciamiento social.

"Si supieran un minuto lo que es estar aquí, no andarían haciendo fiestas en diferentes lugares… Yo como una persona relativamente normal y cuidadosa, estoy aquí. Ustedes, que se las dan de valientes, no tienen idea de lo que es estar aquí. Esto es entrar y salir del infierno cada dos segundos. Cuídense", exhortó.

Así como ella, también existen jóvenes, quienes no creían inicialmente en la COVID-19, pasando momentos críticos en los hospitales y camas UCI de los mismos.