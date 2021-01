Alertan falta de personal médico en Cusco para asistir a pacientes COVID-19 en UCI

El número de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el área COVID-19 se encuentran llenas en Cusco. De las 23 camas que se registran, solo hay 21 operativas.

De acuerdo con el portal Correo, el Hospital Regional de Cusco podría atender hasta 15 camas UCI, sin embargo, tienen falta de personal médico especializado como emergencistas y uciólogos.

En ese sentido, el doctor Jorge Galdós de dicho nosocomio, ha señalado que les falta personal médico para atender a pacientes COVID-19 y personas con otras enfermedades en Cusco.

"Las personas que han estado apoyando en las áreas COVID-19 nos hemos ido replegando, entonces el número de personal médico asistencial ha disminuido y tenemos mucha gente que llega a emergencias no COVID-19 y esto genera exaltación y reclamos; en tiempo de pandemia tenemos mucha presión", indicó el Dr. Galdós.

Por otro lado, el Dr. Renzo Vargas, director del Hospital Antonio Lorena del Cusco, mencionó también la falta de personal de salud para operar las máquinas y asistir a los pacientes.

"En este momento cuatro pacientes en nuestras cuatro camas UCI disponibles, no tenemos mayor cantidad (...) Según el último reporte ya no habían camas disponibles en ninguno de los tres hospitales, esto me preocupa, es una necesidad ampliar las atenciones, es una necesidad tener no solo camas, sino personal que pueda atender a los pacientes, las UCIs no se manejan sólo con camas, sino con personal, ventiladores, monitores, aspiradores, etc", remarcó el galeno en Cusco.