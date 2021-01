Superó el cáncer y aprendió a ser feliz con su nuevo cuerpo: "Los senos no me definen como mujer"

Tener alguna complicación en nuestra salud durante esta pandemia de la COVID-19 es totalmente complejo, sobre todo si tienes una enfermedad como el cáncer. La siguiente historia refleja la constante lucha de una mujer por derrotar a este mortal mal.

Sin lugar a dudas, el cáncer es el más temida e implacable, que no respeta raza, credo, posición económica o condición. Enfermedad con tratamientos pero aún sin cura, esta terminología para designar una lista interminable de malos funcionamientos orgánicos, que comienzan a dañar nuestro organismo. El avance de la tecnología ha aprendido a tratarla como nunca antes, a pesar de ello, sigue eludiendo los esfuerzos de los especialistas.

(Foto:@christinabelding)

Uno de los tipos de cáncer más comunes, es el de mama. Las campañas para que las mujeres se realicen chequeos preventivos son cada vez más comunes, que subrayan lo importante de revisarse con responsabilidad nuestro cuerpo. De otra forma, se vuelve necesaria una dolorosa intervención quirúrgica.

Christina Belding, de Canadá, se vio expuesta a esta mortal enfermedad. La mujer de 52 años tuvo que aceptar que los cirujanos procedieran a remover completamente sus glándulas mamarias. Esto no fue fácil de asimilar, pero en retrospectiva, Christina aprendió a destacar lo positivo de ello.

(Foto:@christinabelding)

"Mis senos tuvieron que ser retirados. Me siento feliz de que haya sido así, porque ya no hay riesgo de nada. Ellos ya tuvieron sus buenos momentos de sobra, así que preferí retirarlos a tener que reinventarme con un par artificial. Aparte que tener senos no tiene por qué definirme como mujer", manifestó Christina Belding mediante su cuenta de Instagram.

Utilizando su Instagram como una ventana a su vida y su experiencia, Christina ha demostrado cómo su situación de vida cambió, pero que dependió de ella verla como algo lamentable, o de lo que pudo suceder y seguir adelante. Juzgando por las inspiradoras imágenes en la playa junto a una amiga, podemos presumir que Christina supo dejar el pasado.

(Foto:@christinabelding)



Ahora se dedica a inspirar a otras mujeres que se encuentren en una situación parecida, a enfrentar la realidad con una sonrisa dibujada en el rostro. El mensaje de ella es que perder una parte de tu cuerpo como esta puede que altere, de alguna forma, tu vida, pero no conseguirá cambiar tu verdadera esencia como mujer o ser humano.