Mujer que contrajo COVID-19 dio a luz y murió sin abrazar a su hijo

Avilez dijo que en la primera semana de noviembre, su hermana de 33 años empezó a experimentar contracciones y pasó dos días como paciente en observación en el Hospital Henry Ford. Poco después de retornar a su hogar, Becerra comenzó a mostrar síntomas de la COVID-19.

"Llamó a mi mamá ese lunes por la mañana [y dijo]: 'Mamá, creo que me lastimaron en el hospital, me duele respirar, me duele moverme, no me siento bien'", contó la hermana de la fallecida madre.

Para el 11 de noviembre, la condición de Becerra se había deteriorado hasta tal punto que tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Luego de tres días sin mejoría, sus médicos tomaron la decisión de inducir el parto.

El bebé Diego Antonio, llamado así por su padre, nació el 15 de noviembre. Becerra fue intubada inmediatamente después de dar a luz.

"Inmediatamente después de que dio a luz a su hijo, la metieron en el tubo porque su cuerpo ya no retenía oxígeno. Y luego de eso, no pudo conocer a su bebé recién nacido", dijo Avilez a CNN.

"Por lo que nos dijo la enfermera, solo pudieron acercarlo a su mejilla [pero] ella ya no estaba consciente en ese momento", acotó.

En una entrevista con KCAL, afiliada de CBS de Los Ángeles, Avilez dijo entre lágrimas que él y otros miembros de su familia viajaron a Detroit la semana pasada cuando la condición de Becerra fue empeorando.

"Hacia los últimos momentos, estaba llorando. Sé que nos escuchó mientras oramos por ella, hablamos con ella, la consolamos en los últimos momentos", recordó Avilez.

En la entrevista de CNN del lunes, Avilez dijo que toda la familia hará lo que sea necesario para apoyar al esposo, hijo e hija de Becerra.

"Por mucho que mi hermana amaba a todos, ellos estarán ahí para esos dos bebés. Tienen mucho amor de ambos lados. Ahora mismo solo tenemos que disfrutarlos tanto como podamos", dijo.

La familia y los amigos de Becerra no son los únicos que ofrecen apoyo. El viernes, su madrina, Claudia García, creó un GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos del funeral y el costo del viaje de Los Ángeles a Detroit.

La meta era $ 10,000, con la promesa de que cualquier dinero extra se destinaría directamente "a las necesidades diarias de los niños pequeños [de Becerra]".

Hasta el martes, más de 1,700 personas habían donado más de $ 70,000.