Médico abraza a anciano con COVID-19 en desgarradora foto viral

La imagen de un médico estadounidense con guantes, tapabocas y visera abrazando a un paciente anciano con coronavirus se volvió viral en las redes sociales, símbolo de la desesperación de las víctimas de la COVID-19 y la compasión de los trabajadores de la salud.

La fotografía fue tomada el jueves, Día de Acción de Gracias, en el United Memorial Hospital en Houston, Texas, por un fotógrafo de la agencia Getty. "Estaba llorando", contó el galeno a CNN.

El doctor Joseph Varon, jefe de personal del hospital, argumentó a CNN el lunes que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando vio a un hombre de cabello blanco levantarse de la cama, tratando de salir de la habitación.

"Y el hombre dice: 'Quiero estar con mi esposa'. Así que lo agarro y lo abrazo", añadió el médico, quien admitió no saber que lo estaban fotografiando. "Sentía mucha pena por él. Me sentía muy triste, al igual que él", manifestó.

Varon indicó que la hospitalización en una UCI de COVID-19 es "difícil", más aún para los ancianos que se sienten solos y se ven rodeados de personas con "trajes espaciales".

"De hecho un paciente trató de escaparse por la ventana el otro día. Están tan aislados que quieren irse. Es muy triste", argumentó.

Foto de abrazo de médico a anciano con COVID-19 se hace viralGetty Images

(Foto: Getty)

En otro momento, el especialista dijo que el anciano está mucho mejor y podría ser dado de alta del hospital antes del final de la semana.

"Tenemos tantos pacientes que a veces no podemos abrazarlos a todos, tomarles la mano o al menos tratar de ser más humanos", dijo Varon, que el lunes cumplió sus 256 días consecutivos de labor.

"No sé por qué no me he quebrado. Mis enfermeras lloran en la mitad de la jornada", confesó.

Varon manifestó su "frustración" por la falta de cumplimiento de las medidas sanitarias básicas para evitar la propagación del nuevo coronavirus: el uso de mascarillas, la distancia social, el lavado de manos.

(Foto: referencial)

"Trabajamos todos los días y la gente hace todo lo que está mal: va a bares, restaurantes, centros comerciales, es una locura", indicó el médico. "No escuchan y terminan en mi UCI. La gente debe saber que no quiero tener que abrazarlos. Es muy simple, si se siguen las directivas, "entonces el personal de salud, como yo, podrá descansar", agregó.

Texas se convirtió en noviembre en el primer estado de Estados Unidos en superar el millón de casos positivos por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, y acumula más de 21.800 muertos a la fecha.