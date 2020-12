Iquitos presenta un extraño caso porque la COVID-19 se desvanece, según EFE

Iquitos se convirtió en la ciudad más afectada por la pandemia del nuevo coronavirus: imágenes desgarradoras de los hospitales, miles de fallecidos por la falta de implementos para combatir la infección y el olvido del gobierno. Sin embargo, actualmente, el virus parece haber desaparecido sin conocer qué ha pasado.

Los casos que, hasta hace algunos meses eran difícil de controlar, hoy presentan un mínimo porcentaje de habitantes contagiados y el número de víctimas mortales están ausentes en los historiales clínicos de los especialistas.

Un estudio revela que desde septiembre, la tasa de fallecidos, pacientes internados por emergencia y el avance de la infección se encuentran en "caída libre", generando sospecha de lo que está sucediendo.

Casos de coronavirus

Según los datos que recolectó EFE, en Loreto se registraron 4 pacientes contagiados de SARS-CoV-2 durante los últimos siete días, y 19 positivos la semana anterior. Lo más impresionante, ninguno tuvo que ser ingresado a un centro médico.

Los hospitales de Iquitos habían informado que este viernes solo hubo 3 personas ingresadas por COVID-19 y dos sospechosos de la infección.

"Si, es verdad que ya casi no hay casos. Cuando uno conversa con colegas dicen que hay uno o dos casos por semana, como mucho. Durante la crisis hubo jornadas con 300 pacientes, hasta 500 por día. Que ahora lleguen esos casos, que además son más leves, evidentemente hace que todo sea algo mucho más llevadero", indicó Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto.

Inmunidad, o casi, contra el virus

Con reservas, y siempre señalando los riesgos que una situación así revela, la explicación que el médico encontró a esta caída abrupta y ya prolongada de los casos, en una economía prácticamente ya sin restricciones y en un contexto social como el loretano donde el distanciamiento social es una quimera, pasa por cierta "inmunidad de rebaño".

"La dirección de Salud de Loreto hizo un trabajo de investigación, estratificado, por zonas, por edades, muy bien hecho, donde se encontró que la prevalencia del covid es del 74 % en Iquitos. Se ha repetido en meses diferentes, y esa prevalencia se ha repetido".

"Si es así, quedaría pues tan solo un 25 % de población que no ha padecido la enfermedad y esos ahora son los casos esporádicos que se están dando", agregó.

No relajarse con la COVID-19

El Dr. Luis Runciman reconoció que para Loreto "no ha pasado aún el gran riesgo", y solicitó a los habitantes ser muy prudentes y no bajar la guardia. "Sucede que no sabemos nada, no sabemos cuantos serotipos puede haber de la enfermedad. ¿Cuántos tipos de covid hay? Podemos decir que pasamos uno, pero que llegue otro más agresivo, por eso debemos seguir preparados para lo peor".

Del mismo modo se expresó el matemático y analista de datos Marco Loret de Mola, uno de los mayores expertos peruanos en el avance de la enfermedad, que si bien señaló a la "inmunidad de rebaño" como una posibilidad para lo que sucede en Iquitos, subrayó que son otros los puntos que permiten la atenuación de la enfermedad.

"Es bastante extraño, sí, que no haya tantos muertos ni contagios, y más si se tiene en cuenta que desde octubre se abrió totalmente la economía en la práctica. Pero también llama la atención que estén disminuyendo los casos en todo el país".

"Por eso yo me inclino a pensar que es más una consecuencia del esfuerzo colectivo de todos para prevenir, con higiene y precaución general, más que el efecto rebaño", dijo a EFE.

