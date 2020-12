Selena Gomez deja motivador mensaje sobre su ansiedad y depresión

A inicios de este año se reveló que Selena Gomez completó un tratamiento de dos semanas por su ansiedad y depresión; sin embargo, hasta hoy la intérprete no había hablado sobre su ardua lucha.

En una entrevista con Harper's Bazaar, la cantante habló sobre su salud mental y cómo ha trabajado en ello.

"2018 será un mejor año, porque creo eso para mi misma. Quien me conoce sabe que siempre empiezo con mi salud y mi bienestar. He tenido muchos problemas de depresión y ansiedad, pero no he hablado casi nada de eso, no es algo que creo poder superar", dijo inicialmente Selena Gomez.

"No habrá día en el que diga: 'Aquí estoy en un lindo vestido, ¡gané!' Creo que es una batalla con la que tendré que luchar el resto de mi vida pero estoy bien con eso porque sé que me escojo a mi misma sobre cualquier cosa", expresó la intérprete.

"Estoy empezando el año con ese pensamiento, quiero asegurarme de que soy sana. Si eso está bien, todo lo demás caerá en su lugar. Realmente no me pongo metas porque no quiero sentirme decepcionada si no las alcanzo, pero sí quiero trabajar en mi música", acotó.

La intérprete agregó que le ha tomado mucho tiempo completar su siguiente álbum, porque no se ha sentido preparada o con la confianza suficiente para hacerlo.

"Si me toma 10 años, me toma 10 años. No me importa. Por el momento sólo quiero ser muy intencional con todo lo que hago", admitió.

Además, admitió que tiene una 'compleja relación' con la red social Instagram, su cuenta es la más seguida entre las celebridades del mundo del entretenimiento.

"(Instagram) me ha dado una voz dentro de todas las personas que están tratando de narrar mi vida y me permite decir: 'voy a postear esto y encargarme de las miles de historias que las personas creen que son interesantes pero no lo son y ni siquiera son verdad", acotó.

En ese sentido, reveló que esta red social la ha hecho sentir empoderada, porque es su voz y su verdad la que revela, pero le preocupa el valor que las personas le dan a las redes sociales, ya que estas podrían ser una representación falsa de lo que realmente es importante.

"Sí, es una relación complicada. Tal vez una de las relaciones más difíciles", finalizó.