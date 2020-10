Una niña de 12 años es portadora prolongada de coronavirus

El caso de una niña de 12 años llamada Maggie Flannery con coronavirus prolongado ha sorprendido a los médicos en Estados Unidos.

Según The New York Times, los padres de la pequeña se infectaron de coronavirus y se recuperaron luego de tres semanas. Sin embargo, Maggie mejoró por un corto tiempo, ya que ha presentado síntomas de la COVID-19 nuevamente.

"Sentía que tenía un elefante sentado en mi pecho. Me costaba trabajo respirar profundamente; tenía naúseas todo el tiempo; estaba inapetente; me mareaba mucho cuando me ponía de pie o incluso cuando estaba recostada", dijo la niña Flannery.

Foto: The New York Times

Asimismo, la menor presentó dolor en las articulaciones y agitación intensa. El cuerpo de médicos indicó que los signos de Maggie serían psicológicos, pues no tenía ningún síntoma de daño en el corazón o en los pulmones.

"En ese momento no sabían nada sobre el 'COVID prolongado'. Dijeron que era ansiedad. Yo estaba bastante segura de que no era cierto", aseveró Amy Wilson, la madre de la niña estadounidense.

No obstante, la especialista en Pediatría, Dra. Amy DeMattia, afirmó el diagnóstico de coronavirus debido al historial clínico. Además, la mamá y el papá de Maggie arrojaron positivo a la COVID-19.

Síntomas de coronavirus prolongado

Entre los síntomas de los "portadores de larga duración" de coronavirus se presentan: mareos, agotamiento, fatiga y deficiencias cognitivas durante varios días o meses luego del contagio.

Cabe resaltar que hay poca información verídica sobre cuántos pacientes de las que se infectan con coronavirus tienen síntomas y signos prolongados.