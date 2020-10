¿Qué es el Linfoma de Hodgkin? La enfermedad que afectó a la hija de Mónica Sánchez

La enfermedad de Hodgkin o Linfoma de Hodgkin es un cáncer de los ganglios linfáticos, estos son grupos de linfocitos (células blancas) que se encargan naturalmente de las defensas del organismo y se agrupan en ganglios, que se encuentran en todo el cuerpo.

"Por alguna razón, que desconocemos, alguno de estos linfocitos pierde el control sobre su crecimiento, comienza a crecer descontroladamente, entonces el ganglio en el que habita también crece (..) Ahí es donde empiezas a sospechar que hay un problema", explicó Marco Villena Lazo, médico oncólogo de la Clínica Internacional, para Wapa.pe.

"Cuando el crecimiento de ese ganglio lo analizas, porque extirpas y ves que hay células cancerígenas, eso son linfomas. Todo empieza cuando un ganglio crece, te llama la atención y no disminuye en dos semanas. Ahí empieza la sospecha", acotó.

¿Cómo se dividen los linfomas?

De acuerdo con el especialista, estos de dividen clásicamente en dos:

Linfomas Hodgkin.- Se conoce como la enfermedad de Hodgkin y se caracteriza porque los ganglios crecen de forma ordenada (en la axila, cuello, ingle).

Linfomas no Hodgkin.- Son linfomas más agresivos, estos pueden aparecer en cualquier lado sin orden.

El Linfoma de Hodgkin (cáncer) usualmente aparecen en los adolescentes o en los adultos mayores de 55 y 60 años, informó el oncólogo. Esto no quiere decir que no existan casos aislados en personas que no oscilen entre las edades antes mencionadas, por ejemplo, una paciente de 20 años o 30 años.

¿El Linfoma de Hodgkin es curable?

"Primero se debe hacer una evaluación con estudios de imágenes, que pueden ser tomografías o el examen PET (por sus siglas en inglés Preliminary English Test), para poder confirmar la existencia de las células cancerígenas en aquellos ganglios que no se pueden ver (usualmente se ubican en el estómago)", sugiere el oncólogo.

Los adolescentes con cáncer tienen muchas ventajas de salir victoriosos del tratamiento, pasando el 90 % de probabilidades de suprimir el Linfoma de Hodgkin.

¿Qué síntomas aluden al Linfoma de Hodgkin?

"En primera lugar, cuando observes un ganglio, no te automediques", recomienda Marco Villena Lazo, médico oncólogo de la Clínica Internacional.

- Si durante dos semanas ese ganglio no disminuye, tienes que asistir a un centro médico para una evaluación más acertada.

-Puede haber baja de peso.

-Presencia de sudoración nocturna.

-Alteraciones de la sangre (podría tener anemia).

-Fiebre y escalofríos.

¿Cómo me doy cuenta que tengo el Linfoma de Hodgkin?

"Cuando tú ya viste que hay algo extraño (la presencia de un ganglio). La única forma es que te extraigan ese ganglio para llevarlo a un laboratorio de patología. No hay otra forma de asegurarnos a qué tipo de linfoma nos estamos enfrentando", explicó el especialista.

Finalmente, el oncólogo exhortó a los familiares de un paciente con Linforma de Hodgkin a mantener la calma si se confirma la presencia de células cancerígenas, pues es una enfermedad que supera el 90 % de probabilidades de que la persona suprima el cáncer, a través de quimioterapias o radioterapia, en un periodo de 4 a 6 meses.