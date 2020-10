El papel higiénico de cáñamo, una alternativa para evitar la tala de millones de árboles

La industria del papel higiénico es una amenaza importante para los bosques y el medio ambiente, sobre todo con el avance del calentamiento global.

Un informe elaborado en febrero por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales de EE.UU comparte cómo las principales marcas de papel higiénico y toallas de papel utilizan predominantemente madera de los antiguos bosques boreales de Canadá, lo que resulta en menos árboles que filtran los gases de efecto invernadero (GEI), la liberación de GEI almacenados y, a su vez, destruyen flora y fauna.

Pensando en nuestro bienestar y la del medio ambiente, ¿qué podemos hacer para ser más sostenibles? Para suerte del hombre, existe una solución en el horizonte: la producción y venta de papel higiénico de cáñamo.

El papel higiénico de cáñamo, nombre de la fibra que se obtiene del cannabis, ha demostrado ser sostenible, reciclable y biodegradable, lo que podría significar un menor impacto en el medio ambiente.

Aquí hay algunos datos interesantes sobre el cáñamo:

-El cáñamo produce cuatro veces más fibras de celulosa por hectárea en comparación con los árboles.

-El cáñamo tarda entre 4 y 5 meses en crecer, mientras que los árboles tardan entre 8 y 100 años.

-El cáñamo es la mejor fuente de biomasa del mundo, ya que puede producir 10 toneladas de cáñamo por acre.

-Para crear papel, solo se necesita la parte de celulosa de la planta. Los árboles son 30% de celulosa; Se utilizan productos químicos agresivos para descomponer la madera y recuperar este 30%.

-El cáñamo tiene hasta un 85% de celulosa, casi tres veces más que los árboles.

-El cáñamo se puede cosechar mucho más rápido que los árboles.

-Las fábricas actuales de pulpa y papel representan 1/4 de todos los desechos sólidos en los vertederos.

-El 35% de los árboles están siendo talados para fabricar papel. El consumo de papel ha aumentado en un 400% en 40 años.

-En los EE. UU., En 2015, el 20% de todos los tóxicos del aire se debieron a la producción de pulpa de papel.

-Una tonelada de papel convencional contamina 76,000 litros de agua o 20,000 galones.

Alternativa ecológica al papel higiénico

Los productos de papel de cáñamo, como el papel higiénico, se promocionan como alternativas renovables, fáciles de fabricar y económicas a los productos de pulpa de madera derivados de los árboles, que tardan mucho tiempo en estar aptos para la producción.

Según los Proyectos de Agricultura Ecológica, un acre de cáñamo producirá "tanta pulpa de papel como 4,1 acres de árboles durante un período de 20 años". También, la fibra de cáñamo orgánica natural es reciclable de cinco a ocho veces.

Si las ventajas medioambientales no fueran suficientes para realizar el cambio, existen beneficios para experimentar a nivel personal. Biodegradable no solo significa bueno para el medio ambiente, también significa que el papel higiénico de cáñamo no se acumula en los sistemas sépticos de la ciudad, lo que ahorra dinero.

El papel higiénico de cáñamo también pasa por menos procesamiento químico, no necesita blanqueamiento ni insumos químicos adicionales como el formaldehído, que es de particular beneficio para las personas con sensibilidades vaginales o hemorroides.

Se dice específicamente que el papel higiénico de este derivado del cannabis es duradero, suave y más absorbente que el papel higiénico tradicional. Con información de El Horticultor.org.