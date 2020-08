OMS recomienda que niños mayores a 12 años usen mascarillas para prevenir la COVID-19

Los niños mayores a 12 años deberán portar una mascarilla en las mismas condiciones que los adultos para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicadas este viernes.

De acuerdo a la OMS, se "recomienda el porte de mascarilla para los niños a partir de 12 años en las mismas condiciones que los adultos, en particular cuando no puedan garantizar una distancia de por lo menos un metro de los demás y si la transmisión es generalizada en la zona en cuestión".

La agencia hizo pública una serie de sugerencias sobre el uso de los protectores entre los menores de 18 años, según la edad, etapas de crecimiento y necesidades psicológicas y sociales.

"El uso de la mascarilla entre los niños de 12 años y más grandes se realice en las mismas condiciones que los adultos", recomienda la OMS. Por otro lado, los pequeños de 5 años no deberían llevarlas, agrega.

"Esta indicación está basada en la seguridad y el interés general del niño, y en su capacidad de utilizar la mascarilla de manera correcta con una asistencia mínima", precisó la organización.

La COVID-19, un enemigo sigiloso

La Organización Mundial de la Salud sugirió que los niños entre 6 y 11 años el uso de las mascarillas dependa de una serie de factores, como los niveles de transmisión del virus en la zona donde vivan o su capacidad de utilizarla de manera correcta y segura.

Asimismo, la OMS también subraya que no deberían llevar mascarillas aquellos niños con minusvalías o enfermedades que lo desaconsejen. También considera que no tendrían que utilizarlas "cuando hagan deporte o practiquen una actividad física como correr, saltar o jugar, para que no moleste su respiración".

