¿Cómo saber si mi dolor de garganta es por COVID-19? [VIDEO]

Durante la pademia del coronavirus, los síntomas en cada una de las personas infectadas con la COVID-19 han ido cambiando, así lo explicó el doctor Elmer Huerta.

Por ello, hablar de las reacciones en cada individuo es compleja, así como saber si un simple dolor puede ser igual para todos, producto o no del nuevo coronavirus.

¿Cómo saber si mi dolor de garganta es por COVID-19?, se preguntan algunos ciudadanos. El doctor Elmer Huerta, a través del segmento televisivo 'Sanamente', respondió esa interrogante.

"Imposible, no se puede decir que 'este dolor de garganta es típico de esto', no, no. Por lo que hemos dicho durante los programas: los síntomas son muy variables de persona a persona, incluso en una misma persona puede cambiar", explicó el especialistas.

Finalmente, Elmer Huerta recomendó a las personas que tienen algún síntoma, que creen que está relacionado con la COVID-19, asistir a un centro médico y consultar a los especialistas.