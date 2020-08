¿La vacuna contra neumococo reduce el riesgo de neumonía por coronavirus? Dr. Elmer Huerta responde

Durante la pandemia por coronavirus en el Perú, algunos usuarios consultan en redes sociales si la vacuna contra el neumococo puede disminuir el riesgo de neumonía por COVID-19 en ancianos.

Para ello, el médico epidemiólogo Elmer Huerta reveló en Sanamente de América Noticias que la vacuna contra el neumococo protege contra la bacteria que se encuentra en el pulmón. "La vacuna del neumococo protege contra el neumococo nada más", afirmó el Dr. Huerta.

¿Qué es el neumococo?

Asimismo, el galeno peruano detalló sobre la vacuna contra el neumococo. "Neumo significa pulmón y coco es un tipo de microbio, es decir el microbio del pulmón, es una bacteria. La vacuna del neumococo sólo protege contra esta bacteria que se llama neumococo, para ninguna más", agregó.

Del mismo modo, el experto en salud pública aclaró las diferencias de las vacunas contra la gripe y la neumonía, ya que podría dar una protección indirecta contra el coronavirus.

"Algunas enfermedades por virus como la gripe, cuando bajan las defensas del pulmón hace que el neumococo, que está allí, cause la neumonía. Pero, si estoy vacunado no me dará neumonía porque me vacuné contra el neumococo", explicó el médico Elmer Huerta.

¿Cómo afecta el coronavirus a los pulmones?

Finalmente, el especialista indicó que la COVID-19 puede causar neumonía por bacterias secundarias.

"La mayor parte del daño pulmonar se da cuando las defensas de la propia persona en su afán por luchar y liberarse de la COVID-19, destruyen al propio pulmón y allí se forman los coágulos y otras complicaciones".

"Vacunarse contra el neumococo podría dar una protección indirecta si se complicara con neumonía, que debemos recordar es una bacteria a diferencia del coronavirus que es un virus", finalizó el Dr. Huerta.

Elmer Huerta sobre vacuna contra neumococo