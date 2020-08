Doctor Elmer Huerta explica si es necesario usar lejía o cloro para desinfectar las verduras y frutas

Varios usuarios en redes sociales temen el contagio del coronavirus a través de los alimentos o productos que compran en mercados o supermercados durante la pandemia de la COVID-19 en Perú.

Para ello, el médico epidemiólogo Elmer Huerta revela cómo puedes lavar tus frutas y verduras para prevenir la COVID-19.

Asimismo, el doctor Huerta explicó sobre el uso del dioxill, una sustancia que algunas personas utilizan para desinfectar sus alimentos.

"En el mercado peruano existe este dioxill que es una solución de un químico que se llama clorito de sodio, que es un tipo de lejía que lo acidifican y cuándo está acidificado elimina este dióxido de cloro que la gente lo está tomando. Imagínense que este desinfectante la gente se lo toma", mencionó el Dr. Elmer Huerta.

¿Es necesario utilizar lejía o cloro para desinfectar las verduras y frutas?

Asimismo, el doctor Elmer Huerta recomendó a las personas que usen agua del caño para lavar los alimentos.

"Yo le diría a la gente que laven los alimentos solo con agua corriente. La verdad es que personalmente no favorecería el uso de ninguno de estos elementos químicos. ¡Agua corriente para lavar mi manzana, mi fruta, mis verduras, punto!", aconsejó el galeno peruano.

Finalmente, el especialista en salud pública, quien radica en Estados Unidos, manifestó que "NO hay ningún estudio que indique que este dióxido de cloro vaya a matar, el que mata no es el dióxido de cloro sino el clorito de sodio (la lejía), esa es la que mata (al COVID-19), no el dióxido de cloro".

Doctor Elmer Huerta sobre desinfección de alimentos

Video relacionado al coronavirus

