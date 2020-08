¿Cuál es la forma más común de contagio de coronavirus en Perú? | VIDEO

La cifra de personas infectadas se incrementa cada día en el Perú. A 20,228 se elevó el número de fallecidos a causa de la COVID-19; mientras que los casos positivos ascendió hasta 447,624, según el comunicado del Ministerio de Salud (Minsa).

En ese sentido, la Dra. Camille Webb, médica infectóloga de la Clínica Internacional, conversó en exclusiva con Wapa.pe sobre la propagación de la enfermedad viral en nuestro país y qué medidas de prevención se deben considerar contra la COVID-19.

"Varios estudios epidemiológicos van demostrando que las personas responsables de propagar la enfermedad son personas que en el momento que contagiaron a otros no tenían síntomas", reveló la infectóloga Webb.

"Esto quiere decir que muchas veces cuando nos juntamos con otras personas o vamos a reuniones familiares, en realidad, estamos en mayor riesgo de contagiarnos de personas que están en esa reunión, que no tienen absolutamente ningún síntoma; incluso más que de otras personas que sabemos que ya tuvieron COVID-19 y se están recuperando de la enfermedad", agregó la doctora.

¿Cuál es la forma más común de contagio de COVID-19?

Asimismo, la médica Camille Webb explicó que la forma más común de infección de coronavirus es a través de gotículas respiratorias.

"Sabemos que el principal método de contagio parece ser lo que llamamos las gotitas respiratorias, que son unas pequeñas gotas que no se ven, que uno emite cuando habla, cuando tose, y estas gotas, la mayoría de ellas, no viajan más allá de 2 metros", advirtió la Dra. Webb.

¿El coronavirus puede mantenerse en el aire?

Del mismo modo, la especialista mencionó que "hay un poco de información sobre la aerosolización del virus, que es una producción de gotas más pequeñitas que se pueden disolver en el aire y contagiar a través del aire. Y esto es algo que sucede con otras enfermedades como tuberculosis y sarampión."

"No parece ser que este es el mecanismo principal de contagio, pero sí es una posibilidad este contagio aéreo. Entonces, sí, cuando estamos en un lugar cerrado con muchas personas, hay más probabilidad de que permanezcan algunas partículas de virus en el aire y nos contagien", detalló.

"O en algunos procedimientos médicos, cuando las personas están recibiendo nebulizaciones o oxígeno niveles altos también tiene mayor probabilidad de crear estas gotitas".

La doctora Camille Webb indicó que las recomendaciones para prevenir la infección de la COVID-19 deben cambiar.

"Y por estas nuevas evidencias se están cambiando la recomendaciones y enfatizando usar también cobertor de ojos para evitar que el virus ingrese a través de los ojos. También, deberían evitar espacios cerrados con muchas personas, no solamente por la distancia entre personas cercanas, pero por otras personas en los espacios que pueden estar infectadas y causar que el virus permanezca en el aire por más tiempo".

¿En qué fase de la enfermedad hay más riesgo de contagio?

Los estudios científicos están demostrando que el periodo en el que una persona infectada tiene más riesgo de contagiar a otros es en los primeros días en los que desarrolla síntomas o incluso en los dos días anteriores a desarrollar síntomas, señala Webb.

"Se recomienda de todas maneras un aislamiento de dos semanas y esto es por medidas de precaución y para tratar de evitar que sigan contagiando, pero probablemente la mayor contagiosidad es durante la primera semana".

¿Una persona puede contagiar más de una vez?

Hay algunos estudios que sugieren que los anticuerpos que desarrollamos al coronavirus no duran más que unos cuantos meses, entonces eso sugeriría que quizá nos podamos volver a contagiar, pero también hay otros estudios que sugieren que estos anticuerpos no son los responsables de que no nos volvemos a contagiar, que hay otros tipos de inmunidad que no se pueden medir también en laboratorio que podría ser que no nos volvamos a contagiar.

"Hay algunos reportes de personas "reinfectadas" pero no se ha podido demostrar si es que realmente se curaron y se infectaron con un virus nuevo o si es que el virus con el que se infectaron inicialmente se reactivó luego de haberse mejorado de la enfermedad inicial".

¿Las personas que no presentan síntomas contagian?

Se divide en dos grupos, hay un grupo de personas que se llaman pre-asintomáticas que son personas que van a desarrollar síntomas eventualmente pero que en el momento que se les estudia o que están contagiando la enfermedad todavía no tienen ningún síntoma, y este período de contagiosidad pre asintomático probablemente es de un par de días.

Y luego hay otro grupo de personas que durante todo el curso de su infección no van a desarrollar ningún síntoma y ese es el grupo que se le llama verdaderamente asintomático.

"Cuando una persona está enferma o tiene síntomas suele quedarse en su casa y suele saber que se tiene que aislar, pero una persona asintomática en realidad sigue viviendo su día a día y siguiendo sus actividades, yendo a trabajar… entonces es una persona que puede haber tenido contacto y que tiene el virus en su cuerpo, pero no tiene cómo saberlo porque no presenta ningún síntoma, y puede interactuar con muchas otras personas y propagar el virus".

¿Qué porcentaje de la población es asintomática?

En las investigaciones se cita entre 20% hasta 60% o 70% dependiendo de la población que se estudie. Es más probable que las personas jóvenes se infecten y no desarrollen ningún síntoma y la proporción de asintomáticos en la población joven es más grande que la proporción de asintomáticos en personas mayores.

Finalmente, la médica Camille Webb señaló que el mensaje principal es que las personas que no tienen síntomas tanto asintomáticas como preasintomáticas pueden transmitir la enfermedad.

"Es por este grupo de personas que es tan importante mantener siempre las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarillas en lugares públicos, el lavado frecuente de manos, porque realmente no sabemos cada persona que nos encontramos si es que está infectada o no", remarcó.

