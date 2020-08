Estudios de vacunas COVID-19 son esperanzadores pero podrían no dar fruto, advierte OMS

“Puede que nunca haya una panacea contra esta pandemia”, así describió la Organización Mundial de la Salud (OMS) los trabajos que vienen realizando diversos laboratorios del mundo en su lucha por encontrar una vacuna capaz de extinguir a la COVID-19, infección que viene provocando miles de muertes.

“Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca”, admitió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en rueda de prensa.

Con cerca de 18 millones de contagiados y más de 686,000 víctimas mortales, Tedros recordó que los casos positivos confirmados se han elevado por cinco en el último trimestre, y que a falta de vacuna hay que seguir buscando el control de los contagios con múltiples medidas que incluyen el rastreo de infectados y contactos.

“Hay que hacerlo todo: mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos de forma constante, no toser al lado de otros, llevar mascarilla y reforzar la vigilancia”, recalcó el experto.

“Hemos visto en todo el mundo que nunca es tarde para darle la vuelta a la situación: colaborando juntos podemos salvar vidas”, aseguró el directivo de la Organización Mundial de la Salud.

La COVID-19, un enemigo a vencer

El máximo responsable de la OMS insistió en el hecho de que se trata de la primera pandemia de la historia causada por la COVID-19, frente a las epidemias gripales que fueron habituales en los últimos siglos (al menos una decena en los últimos 250 años).

“Se da una combinación de factores muy peligrosos, con un virus que se desplaza con mucha rapidez y además mata muchísimo”, y que afecta tanto a naciones desarrolladas como a aquellas más pobres, resumió Tedros.