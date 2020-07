Se incrementan las sintomatologías por falta de anteojos durante pandemia

Pese al levantamiento de la cuarentena en Perú, algunos colaboradores, por temor al contagio del coronavirus, siguen realizando teletrabajo, lo cual- según el oftalmólogo Juan Alberto Dios Alemán, ha incrementado las sintomatologías por falta de anteojos.

En ese sentido, Alemán, médico oftalmólogo de la clínica Internacional, precisó que esto se debe a que las personas están mucho tiempo trabajando frente a una computadora.

"Hay mucha sintomatología por falta de anteojos, debido que las personas están expuestas por muchas horas a los monitores. A medida de lo posible es hacer una pausa", indicó el especialista.

El médico oftalmólogo recomienda a su pacientes aplicar la famosa regla 20/20 durante su jornada.

"Yo les recomiendo que usen la regla 20/20 (por cada 20 minutos de trabajo la vista debe descansar 20 segundos, mirando a un punto fijo alejado para que el músculo se relaje). Trate de parpadear, mover la cabeza o las vistas. Parece poco, pero ese tiempo es recomendable", advirtió.

El especialista confesó haberse sorprendido por los altos casos de sintomotalogía por falta de anteojos durante la pandemia.

"Yo esperaba, como oftalmólogo, tener una frecuencia elevada de conjuntivitis en pacientes. Igual han estado llegando pacientes con coronavirus", manifestó.

¿Como evitar la fatiga visual en cuarentena?

-Aplicar la regla 20/20.

-Trabajar con la computadora teniendo una fuente de luz adecuada (equivalente al brillo del monitor).

-Usar la medida actualizada de la vista.

- Las silla tiene que tener el nivel adecuado del monitor para evitar que la vista trabaje mucho más.



Precauciones visuales por la COVID-19

No compartir colirios, no compartir maquillaje, lavarse las manos antes de tocarse los ojos y no usar lentes de contacto, este último ha sido advertido por la Organización Mundial de la Salud, que explica que a través de la manipulación se puede infectar con el coronavirus.