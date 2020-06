Cáncer de próstata: ¿Qué medidas deben seguir los pacientes en tiempos de coronavirus?

Uno de los problemas de salud más frecuentes en los hombres es el cáncer de próstata, es así que en el marco de la celebración del Día Mundial de lucha Contra el Cáncer de Próstata que se lleva a cabo el 11 de mayo, te brindamos algunos datos importantes.

Pero, ¿en qué consiste de cáncer de próstata? Mediante una entrevista realizada por Wapa.pe, el Dr. José Siles, Jefe de Urología de Clínica Internacional cada uno de los punto y por qué es importante reconocerlos.

“El cáncer de próstata es un tumor maligno que crece en la glándula prostática, la cual solo lo tienen los hombres y que sirve para alimentar a los espermatozoides que viajan en el semen”, explicó el especialista.

¿Cuáles son los factores de riesgos para padecer el cáncer de próstata?

Mediante la entrevista, el experto señala que existen dos tipos de riesgos que promueven el riesgo de padecer el cáncer de próstata: los modificables y los no modificables, pero ¿qué significa estos dos términos?

“Los factores de riesgo no modificables son la edad, a la edad de 75 años es cuando el cáncer de próstata adquiere su máximo pico. Otro factor de que no se puede modificar es la raza, la cual es más frecuenta en personas de raza negra y que aún no sabe por qué en ellos es más frecuente y agresivo”, exhortó.

“Asimismo, otro factor del cáncer de próstata es la genética y que muchas veces está en relación a que el padre abuelo o hermano hayan tenido la enfermedad, por ello es necesario que este tipo de pacientes se realicen un diagnostico precoz de cualquier patología postatica”, añadió.

Sin embargo, el especialista también aclara que el cáncer de próstata también es modificable a través de los estilos de vida que los hombres lleven durante su vida. “Se recomienda cancelar el tabaco (no fumar), tratar de disminuir las carnes rojas y las que tengan mayor concentración de grasa, se sugiere que ingiera muchas frutas y verdura, como el tomate que es un antioxidante”, advierte.

“El sobrepeso también incide en el incremento del cáncer de próstata y finalmente se recomienda realizar un actividad física, caminar por los menos 5 kilómetros por día, para estar saludable”, explica el urólogo.

¿Cómo saber si una persona tiene cáncer de próstata?

“No hay ningún signo o síntoma especial para un diagnóstico de cáncer de próstata, pero lo que si se deba hacer es que aquellos pacientes que tengas factores de riesgo no modificables realizarse un chequeo médico lo más temprano posible que puede ser a los 40 o 45 años”, sostiene.

¿Qué pueden hacer los pacientes con cáncer de próstata para asistir a una consulta en medio de la cuarentena?

En medio de esta crisis sanitaria y que muchos de los pacientes con cáncer de próstata son considerados población vulnerable, el experto explica que una buena alternativa es la teleconsulta.

“Mediante las disposiciones otorgadas por el Ministerio de Salud nos permiten hacer las teleconsultas desde un punto de vista legal. Esta opción permite que el paciente pueda ser atendido por su urólogo y recibir un tratamiento mediante los resultados obtenidos”.

En ese mismo sentido el Dr. Siles añade que una consulta virtual no sustituye una consulta presencial, pero en que esta época es muy necesario contar con esta herramienta para ayudar a los pacientes.