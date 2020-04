El potente software que puede detectar el COVID-19 en pocos segundos y con una exactitud del 98%

Miles de científicos alrededor de mundo continúan en la búsqueda de la cura contra el coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el testeo es una pieza clave para tratar el brote del COVID-19.

Es así que, un joven científico en Estados Unidos ha creado un programa que puede arrojar el resultado del descarte de coronavirus en pocos segundos y con un esmero del 98 por ciento.

¿Quién es Barath Narayanan?

El estadounidense Barath Narayanan es quien inventó este software poderoso para escanear las radiografías de tórax y por este medio, se puede verificar si el paciente tiene la enfermedad viral, señala el portal Infobae.

Este invento trabaja con un algoritmo de aprendizaje que fue programado a base de exámenes de infectados con COVID-19 y personas sanas.

"Lo que eso significa es que el software ha decidido que algo está ahí, en esa región en particular, y ese algo en particular cumple con sus criterios para clasificar la imagen como si tuviera marcas de COVID-19, en contraposición a no tener coronavirus, o en contraposición a tener otra enfermedad pulmonar", reveló Barath.

"Usando el aprendizaje profundo, una rama de la inteligencia artificial, el algoritmo se enseñó a sí mismo a identificar estas marcas. A medida que ha continuado entrenándose con rayos X adicionales en mi investigación en curso, su tasa de precisión ha pasado del 98 por ciento a más del 99 por ciento", señaló el investigador.

El profesional mencionó que con estudios adicionales, esos avances tecnológicos pueden mejorar para identificar incluso las más diminutas anomalías en las imágenes, las que son difíciles de ver, auxiliando al personal de salud a diagnosticar y tratar a los infectados lo más pronto posible.

La creación de Narayanan fue adquirida por la empresa de desarrollo Blue Eye Soft en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Software de Narayanan a la espera de aprobación

El dueño de la mencionada compañía, Shrikanth Kodeboyina y sus colaboradores trabajaron más el software y tienen en mente presentarlo a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para su conformidad en los próximos días.

"Esperamos poder llevar esta nueva herramienta al mercado muy rápidamente", agregó.

Finalmente, más de 100 colaboradores se han unido de manera virtual para seguir trabajando en el potente software de Barath y luchar contra el COVID-19 en poco tiempo.